L'endolinfa è un liquido extracellulare a composizione ionica; un liquido a composizione ionica è un fluido contenente ioni (N.B: uno ione è un atomo o una molecola dotata di carica positiva o negativa).

Lo ione maggiormente presente nell'endolinfa è il catione potassio (concentrazione pari a 154 mM), seguito dall'anione cloro (concentrazione pari a 130 mM), dal catione sodio (concentrazione pari a 0,91 mM) e dal catione calcio (0,02 mM).

Per via della sua composizione ionica che vede predominare uno ione positivo come il potassio, l'endolinfa presenta una carica elettrica (o potenziale elettrico) estremamente positiva (tra gli 80 e i 120 mV), specie se confrontata con le strutture circostanti (che non presentano una simile composizione ionica).

Questo potenziale elettrico altamente positivo è molto importante per le funzioni svolte dall'endolinfa; come si vedrà più avanti, infatti, è grazie alla sua forte carica positiva che l'endolinfa riesce a interagire in modo efficace con le cellule ciliate dell'organo del Corti, le quali invece possiedono un potenziale elettrico negativo (-50mV).

Altre Caratteristiche dell'Endolinfa

L'endolinfa contiene anche una quota modesta di proteine (126 mg/dL) e glucosio (10-40 mg/dL).