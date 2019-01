In medicina, la branca che si occupa della diagnosi e della cura di tutti i disturbi correlati agli ormoni e, più in generale, delle malattie del sistema endocrino prende il nome di endocrinologia . Alla luce di ciò, l'endocrinologo è un medico specializzato in endocrinologia.

GHIANDOLE ENDOCRINE

Per definizione, le ghiandole endocrine sono le ghiandole del corpo umano che riversano il prodotto della loro attività secretoria direttamente nel sangue, in modo da sfruttare il torrente circolatorio per la consegna al sito di destinazione del suddetto prodotto.

Le ghiandole endocrine sono – come preannunciato – ghiandole produttrici di ormoni (cioè gli ormoni rappresentano il loro secreto).

Le ghiandole endocrine sono suddivisibili in due categorie:

La categoria delle ghiandole endocrine maggiori, la quale comprende ipotalamo, ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, surreni, pancreas e gonadi,

e