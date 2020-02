ADEM - Encefalomielite Acuta Disseminata

Cos'è l'ADEM? L'ADEM, o encefalomielite acuta disseminata, è una malattia neurologica di natura autoimmune, che si caratterizza per un processo infiammatorio a carico di encefalo e midollo spinale e per un processo demielinizzante dei nervi appartenenti al sistema nervoso centrale e, talvolta, del sistema nervoso periferico. EPIDEMIOLOGIA L'ADEM è una malattia molto rara; il suo tasso d'incidenza, infatti, è pari a 8 casi ogni 1.000.000 persone all'anno.

Può insorgere a qualsiasi età, tuttavia studi statistici hanno dimostrato che riguarda prevalentemente bambini e adolescenti (N.B: i soggetti tra i 5 e gli 8 anni sono in assoluto i più interessati).

L'ADEM colpisce maschi e femmine più o meno in ugual misura.

Il suo tasso di mortalità è pari a un 5%.

Sintomi, segni e complicazioni In genere, i tipici sintomi dell'ADEM post-infettiva compaiono 1-3 settimane dopo l'infezione scatenante e consistono in: Febbre;

Nausea;

Vomito;

Confusione;

Problemi visivi (es: offuscamento della vista o visione doppia);

Sonnolenza;

Debolezza delle braccia e/o delle gambe;

Tendenza a cadere;

Difficoltà a deglutire;

Convulsioni. Per quanto riguarda invece i classici sintomi dell'ADEM post-vaccinica, questi fanno la loro comparsa da 1 a 3 mesi dopo la vaccinazione incriminata e consistono in: Nausea;

Vomito;

Difficoltà visive (es: offuscamento della vista o visione doppia);

Confusione;

Sonnolenza;

Debolezza delle braccia e/o delle gambe;

Difficoltà a deglutire;

Tendenza a cadere;

Convulsioni. ALTRI SINTOMI DELL'ADEM Oltre ai sintomi sopra riportati, l'ADEM può essere responsabile di: emiparesi, paraparesi e paralisi dei nervi cranici. COMPLICANZE Agli stadi più avanzati e senza un adeguato intervento del medico, l'ADEM può portare al coma.

Diagnosi Per giungere a una diagnosi corretta di ADEM, sono fondamentali: L' esame obiettivo ;

; L' anamnesi . Le notizie che può fornire sono indispensabili per capire se un'ADEM è post-infettiva oppure post-vaccinica;

. Le notizie che può fornire sono indispensabili per capire se un'ADEM è post-infettiva oppure post-vaccinica; La risonanza magnetica dell'encefalo . Permette di vedere le conseguenze dei processi infiammatori a carico della sostanza bianca;

. Permette di vedere le conseguenze dei processi infiammatori a carico della sostanza bianca; La puntura lombare con conseguente analisi del liquido cefalorachidiano. Questo test permette di distinguere l'ADEM dalla più nota e comune sclerosi multipla, i cui sintomi sono in larga parte sovrapponibili.

Terapia La disponibilità di trattamenti per l'ADEM è davvero esigua, in quanto, fino a oggi, gli investimenti finalizzati alla ricerca di cure adeguate e nuovi rimedi terapeutici sono sempre stati assai contenuti.

Attualmente, i soli trattamenti a disposizione dei malati di ADEM consistono in: una terapia farmacologica a base di corticosteroidi, una seconda terapia farmacologica a base di immunosoppressori e medicinali anticancro e, infine, la plasmaferesi. TERAPIA A BASE DI CORTICOSTEROIDI I corticosteroidi sono potenti antinfiammatori, ossia farmaci che agiscono contro i processi d'infiammazione.

Il loro uso prolungato o sconsiderato può avere serie ripercussioni sulla salute dell'organismo umano e comportare, per esempio, l'insorgenza di: osteoporosi, diabete, cataratta od obesità.

In presenza di ADEM, il ricorso ai corticosteroidi rappresenta il trattamento di prima linea.

Inizialmente, la terapia in questione avviene per via endovenosa e prevede alte dosi farmacologiche; tra i corticosteroidi più utilizzati in questa fase, si segnalano il metilprednisolone e il desametasone.

Quindi, dopo 3-6 settimane, la somministrazione farmacologica diventa orale e prevede basse dosi di prednisolone.

Secondo alcune indagini statistiche, i pazienti che fanno uso di metilprednisolone otterrebbero benefici superiori, rispetto ai pazienti che ricorrono al desametasone.

Riepilogo delle possibili terapie in caso di ADEM Corticosteroidi Metilprednisolone e desametasone per via endovenosa, ad alte dosi;

Prednisolone per via orale, a basse dosi. Immunosoppressori Immunoglobuline per via endovenosa Farmaci anticancro Mitoxantrone per via endovenosa;

Ciclofosfamide. Plasmaferesi Permette di rimuovere parte delle cellule immunitarie responsabili dello stato infiammatorio.