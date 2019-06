Articolazione dell'Anca

Nota anche con i nomi di articolazione coxo-femorale e anca, l'articolazione dell'anca è l'enartrosi frutto dell'incastro perfetto della testa del femore, il quale è l'osso della coscia, nell'acetabolo dell'osso iliaco, il quale è una delle ossa del bacino.

La cosiddetta testa del femore è la caratteristica prominenza arrotondata, proiettata in direzione mediale, che risiede a livello dell'estremità prossimale del femore; nell'articolazione dell'anca, la testa del femore rappresenta la superficie articolare delle enartrosi avente l'aspetto di una prominenza sferica.

Conosciuto anche come cotile, l'acetabolo è, invece, un incavo circolare alla cui costituzione partecipano tutte le componenti dell'osso iliaco (l'ilio, per poco meno di 2/5, l'ischio, per poco più di 2/5, e il pube, per 1/5); nell'articolazione dell'anca, l'acetabolo rappresenta la superficie articolare delle enartrosi a forma di cavità sferica.

Oltre ai tipici elementi portanti delle enartrosi, l'anca include anche 3 legamenti extra-capsulari (il legamento ileofemorale, il legamento ischiofemorale e il legamento pubofemorale), un legamento intra-capsulare (il legamento rotondo del femore) e 2 borse sinoviali (la borsa trocanterica e la borsa ileo-pettinea)

FUNZIONI DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ANCA