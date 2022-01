Enartrosi: Cosa sono, Struttura, Funzioni e Tipi

Generalità Le enartrosi, o diartrosi a sfera, sono le articolazioni sinoviali del corpo umano dotate di maggiore mobilità. Shutterstock Le enartrosi devono la loro spiccata mobilità alle superfici articolari che le costituiscono e al modo con cui tali superfici interagiscono tra loro: nelle enartrosi, si assiste all'incastro perfetto tra una superficie articolare a forma di palla sferica e una superficie articolare a forma di incavo circolare.

Le enartrosi si caratterizzano per movimenti di abduzione, adduzione, rotazione, flessione ed estensione.

Nel corpo umano, le enartrosi presenti sono sostanzialmente due: l'articolazione gleno-omerale della spalla e l'articolazione dell'anca.

Cosa sono le Enartrosi? Le enartrosi sono le articolazioni del corpo umano dotate di maggiore mobilità.

Appartenenti alla categoria delle diartrosi, più precisamente a quella delle diartrosi a sfera, le enartrosi si caratterizzano per il perfetto incastro tra una superficie articolare a forma di palla sferica e una superficie articolare concava altrettanto sferica. Cos'è una Diartrosi? Shutterstock Le diartrosi, o articolazioni sinoviali, sono le articolazioni del corpo umano che spiccano per l'estrema mobilità e per la presenza di un elemento strutturale noto come capsula articolare. In base a una definizione più tecnica, le diartrosi sono le articolazioni mobili del corpo umano che uniscono due superfici ossee tramite una struttura denominata capsula articolare, la quale è a stretto contatto con il periostio delle stesse superfici ossee coinvolte. Oltre alla capsula articolare, le diartrosi sono tipicamente costituite anche da: un paio di superfici articolari, la cavità sinoviale e la cartilagine articolare. Talvolta, agli elementi di base tipici di ogni diartrosi, possono sommarsi altre componenti strutturali, quali: dischi di fibrocartilagine (o menischi), cuscinetti di tessuto adiposo, legamenti intra- e/o extra capsulari, tendini e borse sinoviali. Esistono vari tipi di diartrosi: le diartrosi piane (o artrodie), le diartrosi a cerniera (o ginglimi), le diartrosi a perno, le diartrosi condiloidee (o condilartrosi), le diartrosi a sella e le diartrosi a sfera (o enartrosi).

Anatomia La struttura delle enartrosi comprende diversi elementi, tra cui: le due superfici articolari, la cavità sinoviale, la capsula articolare, la cartilagine articolare e un numero variabile di legamenti, borse sinoviali e, talvolta, pure di tendini. Sebbene siano importanti anche i legamenti, le borse sinoviali e gli eventuali tendini, a costituire la struttura portante delle enartrosi sono, senza dubbio, i primi 4 elementi del sopraccitato elenco, ossia: le due superfici articolari, la cavità sinoviale, la capsula articolare e la cartilagine articolare. Superfici Articolari Per capire: in anatomia, prendono il nome di superfici articolari le porzioni di ossa, rivestite da periostio, che prendono parte alla costituzione di un'articolazione. Le due superfici articolari delle enartrosi sono l'elemento più caratteristico di quest'ultime: una è una prominenza a forma di palla, mentre l'altra è un incavo sferico.

Nell'andare a formare le enartrosi, la superficie articolare a forma di palla alloggia perfettamente all'interno della superficie articolare simile a un incavo sferico. La particolare morfologia delle suddette superfici articolari e il modo con cui tali superfici interagiscono tra loro sono alla base della spiccata mobilità che caratterizza le enartrosi. Cavità Sinoviale Nelle enartrosi così come nelle altre diartrosi, la cavità sinoviale è lo spazio delimitato dalle superfici articolari delle ossa coinvolte; la cavità sinoviale è così chiamata, perché al suo interno contiene un fluido lubrificante meglio noto come liquido sinoviale. Capsula Articolare La capsula articolare è la struttura di tessuto connettivo fibroso denso che circonda per intero le diartrosi, enartrosi comprese, e che ha il compito di tenere unite le superfici articolari.

La capsula articolare è costituita da due strati differenti di tessuto connettivo fibroso denso: uno strato più esterno, chiamato membrana fibrosa esterna e posto a diretto contatto con il periostio delle superfici articolari, e uno strato più esterno, denominato membrana sinoviale interna e deputato alla produzione del liquido sinoviale.

La capsula articolare è finemente innervata, ma non vascolarizzata in modo diretto. Cos'è il liquido sinoviale? Il liquido sinoviale è un fluido lubrificante, ammortizzante e nutriente, che serve a prevenire lo sfregamento tra le superfici articolari e a mantenere in salute i vari elementi costituenti le diartrosi.

Il liquido sinoviale un fluido viscoso, della stessa consistenza dell'albume dell'uovo, che contiene varie sostanze, tra cui: acido ialuronico e un polimero di disaccaridi composto da acido D-glucuronico e D-N-acetilglucosamina, lubricina e cellule fagocitiche. Cartilagine Articolare Liscia e scivolosa, la cartilagine articolare è lo strato di cartilagine ialina che riveste le superfici articolari.

La cartilagine articolare ha lo scopo di assorbire gli urti a carico delle superfici articolari e ridurre l'attrito durante il movimento delle enartrosi. Legamenti Per capire: un legamento è una fascia di tessuto connettivo fibroso, dotato di una certa flessibilità e ad alto contenuto di collagene, che unisce due ossa o due parti distinte di uno stesso osso. I legamenti aumentano la stabilità di un'enartrosi e la preservano da tutti quei movimenti estremi che potrebbero in qualche modo danneggiarla. Borse Sinoviali Le borse sinoviali sono sacche ripiene di liquido sinoviale con proprietà ammortizzanti, che, in virtù di un loro posizionamento strategico, impediscono la frizione di alcuni elementi costituenti le enartrosi (es: i legamenti). Tendini Per capire: un tendine è una fascia di tessuto connettivo fibroso, dotato di una certa flessibilità e ad alto contenuto di collagene, che unisce un muscolo scheletrico a un osso. Nelle enartrosi, i tendini hanno una funzione sovrapponibile a quella dei legamenti, quindi servono a stabilizzare l'articolazione.