Emorragia Cerebrale: cos'è? Perché e come avviene, sintomi e terapie

Cos'è

Emorragia cerebrale: cos'è?

L'emorragia cerebrale è una perdita di sangue all'interno del cervello, con versamento ematico nei tessuti che lo compongono. Questa condizione patologica è causata dalla rottura di un vaso sanguigno cerebrale, tipicamente un'arteria, in seguito a traumi fisici od eventi non traumatici. Un'emorragia cerebrale può essere provocata, ad esempio, da forti traumi cranici (incidenti stradali) o da condizioni, come emboli o malformazioni congenite, che minano la resistenza dei vasi cerebrali facilitandone la rottura. Anche la terapia con farmaci anticoagulanti, così come i disordini della coagulazione del sangue e l'ipertensione, possono aumentare il rischio di emorragia cerebrale.

Shutterstock

I sintomi dipendono dalla sede e dall'entità del sanguinamento. Un forte mal di testa, seguito da vomito, è una delle manifestazioni più comuni dell'emorragia cerebrale.

La condizione è classificata come emorragia intracranica intra-assiale, cioè si verifica all'interno del tessuto cerebrale, piuttosto che al di fuori di esso. Il sangue, infatti, può accumularsi nei tessuti cerebrali o nello spazio tra il cervello e le membrane che lo ricoprono, causando gonfiore (edema cerebrale) ed ematoma. L'edema e l'ematoma cerebrali possono provocare un improvviso aumento della pressione all'interno del cranio e causare danni irreversibili ai tessuti cerebrali coinvolti.

L'emorragia cerebrale può essere localizzata in un solo emisfero del telencefalo (emorragia intracerebrale lobare) o estendersi ad altre strutture dell'encefalo, tra cui talamo, gangli basali, cervelletto, tronco encefalico o corteccia (emorragia intracerebrale profonda).

Dopo un'attenta valutazione, i medici possono adottare misure di emergenza per ridurre la pressione del sangue e minimizzare il versamento dal vaso sanguineo lesionato. La prognosi può migliorare con una terapia intensiva, che ha lo scopo di bloccare l'emorragia, rimuovere l'ematoma ed alleviare la pressione sui tessuti cerebrali. L'età e le condizioni cliniche del paziente sono elementi che concorrono a definire la prognosi finale.