Emisferi Cerebrali: Cosa Sono? Anatomia e Funzioni

Anche grazie alla presenza di una profonda scanalatura fra di essi, i due emisferi cerebrali si distinguono in emisfero cerebrale destro ed emisfero cerebrale sinistro; gli emisferi cerebrali sono solo apparentemente simmetrici: sotto il profilo microscopico e funzionale, infatti, sono estremamente diversi. Ciascun emisfero cerebrale è dotato di uno strato esterno di sostanza grigia, chiamato corteccia cerebrale (o neocorteccia), e una componente più profonda, comprensiva sia di sostanza bianca che di sostanza grigia, denominata genericamente componente sottocorticale. Tramite la corteccia cerebrale e la componente sottocorticale, gli emisferi cerebrali controllano fondamentali funzioni mentali-cognitive , come per esempio i movimenti volontari, le capacità sensoriali, il linguaggio, la memoria, l'apprendimento ecc.

Organo vitale, il cervello prende posto nella scatola cranica, superiormente ad altre componenti encefaliche altrettanto importanti per la vita, come il diencefalo, il tronco encefalico e il cervelletto .

Anatomia

Protetti dalla scatola cranica, gli emisferi cerebrali sono disposti in modo tale che uno appartenga alla metà destra del corpo umano e l'altro alla metà sinistra; come logica conseguenza di questa disposizione, l'emisfero cerebrale situato a destra è detto emisfero cerebrale destro, mentre l'emisfero cerebrale collocato a sinistra prende il nome di emisfero cerebrale sinistro.

Come si vedrà in seguito, la distinzione degli emisferi cerebrali in destro e sinistro è importante non solo dal punto di vista anatomica, ma anche dal punto di vista funzionale.

Gli emisferi cerebrali si sviluppano in senso antero-posteriore (o ventro-dorsale), con la base orientata verso il basso e la curvatura verso l'alto.

Come anticipato, a dividere l'emisfero cerebrale destro dall'emisfero cerebrale sinistro c'è una profonda ed evidente scanalatura: disposta in modo da percorrere il cervello in senso antero-posteriore, questa scanalatura è la cosiddetta fessura longitudinale mediana (N.B: il termine longitudinale è un richiamo al suo decorso antero-posteriore).

La fessura longitudinale mediana è nota anche perché lungo di essa discende un'importante piega di riflessione della meninge dura madre, denominata falce cerebrale.

Ciascun emisfero cerebrale è dotato di uno strato esterno di sostanza grigia (neuroni privi di mielina), chiamato corteccia cerebrale (o neocorteccia), e una componente interna, più profonda, comprensiva sia di sostanza bianca (neuroni avvolti da uno strato di mielina) che di sostanza grigia, denominata genericamente componente sottocorticale.

Se è vero che gli emisferi cerebrali sono separati dalla fessura longitudinale mediana, è altrettanto vero che sono presenti, alla loro base, delle strutture di congiunzione, importanti anche per lo scambio di informazioni, che prendono il nome generico di commessure interemisferiche.

Anatomia Macroscopica

Macroscopicamente, gli emisferi cerebrali appaiono come l'immagine speculare l'uno dell'altro; tuttavia, a un'osservazione più accurata, balzano agli occhi almeno due sottili differenze: la grandezza maggiore dell'emisfero cerebrale destro rispetto al sinistro e la posizione leggermente più avanzata sempre dell'emisfero cerebrale destro rispetto al sinistro.

Poli degli Emisferi Cerebrali

Per facilitarne la descrizione macroscopica degli emisferi cerebrali, gli anatomisti individuano su ciascuno dei due 3 poli: il polo frontale, anteriormente, il polo occipitale, posteriormente, e il polo temporale, ai due lati.

Anatomia Microscopica

Dal punto di vista della citoarchitettura (in altre parole, a livello microscopico), i due emisferi cerebrali mostrano un'evidente asimmetria l'uno dall'altro (cioè sono diversi), soprattutto a livello di corteccia cerebrale: le differenze riguardano le funzioni dei neuroni costituenti, i tipi di recettori e le quantità di neurotrasmettitori.

Corteccia Cerebrale

Estremamente importante dal punto di vista funzionale, la corteccia cerebrale è, in entrambi gli emisferi cerebrali, uno strato di sostanza grigia dello spessore di circa 2,5 millimetri.

La corteccia cerebrale comprende oltre 20 milioni di neuroni e più di 300 trilioni di sinapsi nervose; numeri così elevati, a dispetto di uno spessore contenuto, sono possibili grazie alla particolare architettura della stessa corteccia cerebrale: quest'ultima, infatti, presenta un'alternanza di scanalature (meglio conosciute come solchi) e creste (meglio note come circonvoluzioni), che ne aumenta sensibilmente l'estensione (alcune studi parlano di un'estensione pari a circa 2.000 centimetri quadrati).

La corteccia cerebrale di ciascun emisfero del cervello è idealmente ripartita in 4 aree maggiori, chiamate lobo frontale, lobo temporale, lobo parietale e lobo occipitale.

Lo sapevi che... La corteccia cerebrale è presente soltanto nel cervello dei Mammiferi.

La corteccia cerebrale caratterizzata da solchi e circonvoluzioni è tipica dei Mammiferi più evoluti (tra cui l'essere umano).

Componente Sottocorticale

La componente sottocorticale degli emisferi cerebrali include:

Ammassi di sostanza bianca , su cui poggia la corteccia cerebrale;

, su cui poggia la corteccia cerebrale; Formazioni di sostanza grigia (che non vanno confuse con la corteccia cerebrale), circondate dalla sostanza bianca suddetta;

(che non vanno confuse con la corteccia cerebrale), circondate dalla sostanza bianca suddetta; I ventricoli cerebrali laterali.

Sostanza Bianca Sottocorticale

Conosciuta nel suo insieme come centro semiovale (per via della forma), la sostanza bianca sottocorticale è organizzata, nella sua parte più profonda, in spesse banda chiamate capsule; interposte soprattutto tra i nuclei della base (si veda le formazioni di sostanza grigia), le capsule di sostanza bianca presenti negli emisferi cerebrali si distinguono in 3 tipologie: le capsule interne, le capsule esterne e le capsule estreme.

Sostanza Grigia Sottocorticale

Le formazioni di sostanza grigia presenti in ciascuno dei due emisferi cerebrali sono:

Amigdala . Per sapere i dettagli anatomici e funzionali dell'amigdala, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Amigdala: Anatomia, Funzioni e Patologie.

. Per sapere i dettagli anatomici e funzionali dell'amigdala, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Amigdala: Anatomia, Funzioni e Patologie. Ippocampo . Morfologicamente simile a un cavalluccio marino, l'ippocampo è coinvolti in vari processi, tra cui: il consolidamento delle informazioni provenienti dalla memoria a breve e a lungo termine, l'elaborazione delle mappe spaziali e la memoria spaziale.

. Morfologicamente simile a un cavalluccio marino, l'ippocampo è coinvolti in vari processi, tra cui: il consolidamento delle informazioni provenienti dalla memoria a breve e a lungo termine, l'elaborazione delle mappe spaziali e la memoria spaziale. Nuclei della base . Strettamente connessi alla corteccia cerebrale, al talamo e al tronco encefalico, i nuclei della base si distinguono in varie componenti, che prendono il nome di: striato dorsale (nucleo caudato e putamen), striato ventrale (nucleo accumbens e tubercolo olfattivo), globo pallido, pallido ventrale, substantia nigra e nucleo subtalamico.

I nuclei della base sono associati a varie funzioni, tra cui: il controllo dei movimenti volontari, il movimento oculare, l'apprendimento procedurale, l'apprendimento delle abitudini; inoltre, sembrano essere coinvolti anche nell'emozione, nel processo decisionale e negli stati motivazionali.

. Strettamente connessi alla corteccia cerebrale, al talamo e al tronco encefalico, i nuclei della base si distinguono in varie componenti, che prendono il nome di: striato dorsale (nucleo caudato e putamen), striato ventrale (nucleo accumbens e tubercolo olfattivo), globo pallido, pallido ventrale, substantia nigra e nucleo subtalamico. I nuclei della base sono associati a varie funzioni, tra cui: il controllo dei movimenti volontari, il movimento oculare, l'apprendimento procedurale, l'apprendimento delle abitudini; inoltre, sembrano essere coinvolti anche nell'emozione, nel processo decisionale e negli stati motivazionali. Bulbo olfattivo. Situato inferiormente al lobo frontale, il bulbo olfattivo gioca un ruolo cardine nel processo di percezione degli odori (olfatto).

È da segnalare che il bulbo olfattivo comunica con altre strutture e regioni del cervello, tra cui l'amigdala, l'ippocampo, la substantia nigra e la corteccia orbitofrontale (regione della corteccia prefrontale del lobo frontale) e l'ippocampo.

Curiosità Amigdala, ippocampo e il nucleo accumbens (nucleo della base) sono tre elementi del cosiddetto sistema limbico.

Il sistema limbico è un complesso di strutture encefaliche con un ruolo chiave nelle reazioni emotive, nelle risposte comportamentali, nei processi di memoria e nell'olfatto.

Per sapere cos'è nei dettagli il sistema limbico, si consiglia l'articolo dedicato: Sistema Limbico: Cos'è? Anatomia e Funzioni.

Ventricoli Cerebrali Laterali

I ventricoli cerebrali laterali, o semplicemente ventricoli laterali, sono due, uno per ogni emisfero cerebrale.

Paragonabili a un Y distesa sul fianco sinistro, i ventricoli laterali confinano con tutti e quattro i lobi cerebrali.

Si ricorda che, assieme gli altri ventricoli cerebrali (terzo e quarto ventricolo), i ventricoli laterali provvedono alla produzione del liquor cefalorachidiano e al suo smistamento nel sistema nervoso centrale.

Commessure Interemisferiche

Le commessure interemisferiche presenti nel cervello umano sono: il corpo calloso, la commessura del fornice e la commessura anteriore.

Il corpo calloso si colloca tra i due emisferi cerebrali e, oltre a unirli fisicamente, permette che tra loro ci sia uno scambio di informazioni.

La commessura del fornice mette in comunicazione l'ippocampo dell'emisfero destro con l'ippocampo dell'emisfero sinistro.

Infine, la commessura anteriore si occupa di creare una comunicazione tra i due lobi temporali.

Lo sapevi che… Il corpo calloso è presente soltanto nei Mammiferi placentati (o Euteri).

Dove Si Trovano gli Emisferi Cerebrali: Confini e Rapporti

In quanto parti del cervello, gli emisferi cerebrali trovano posto all'interno della scatola cranica, protetti dall'osso frontale, supero-anteriormente, dalle due ossa temporali, lateralmente, le due ossa parietali, superiormente, e dall'osso occipitale, posteriormente.

Gli emisferi cerebrali costituiscono l'apice del cervello e dell'encefalo.

Sotto il corpo calloso (quindi inferiormente alla principale commessura interemisferica), si sviluppa il diencefalo e, subito sotto il diencefalo, c'è il mesencefalo (prima porzione del tronco encefalico).

Il margine inferiore della sezione anteriore degli emisferi cerebrali confina con le cavità orbitarie, mentre il margine inferiore della sezione posteriore confina con il cervelletto.