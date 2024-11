Emicrania: cos'è? Sintomi emicrania, quanto dura e dove fa male

Anche se l'emicrania può compromettere seriamente la qualità della vita, per fortuna sono disponibili trattamenti e metodi efficaci per la gestione del disturbo, che possono prevenire e limitare i disagi.

Alcune persone presentano anche altri sintomi , come nausea e sensibilità alla luce . Questa forma di cefalea primaria è più comune nel sesso femminile, può interessare tutte le fasce d'età e sembra riconoscere una predisposizione familiare.

L'emicrania si manifesta con attacchi ricorrenti , che si presentano con una frequenza molto variabile: da pochi episodi in un anno a 2-3 crisi alla settimana. L'attacco emicranico può durare alcune ore o, nei casi più gravi, qualche giorno .

Durante un attacco emicranico, l'area in cui è localizzato il dolore può cambiare posizione e aumentare progressivamente di intensità. In un secondo momento, il dolore si associa ad una sensazione di pulsazione grave, che finisce con il coinvolgere la regione frontale (fronte e tempie).

L' emicrania è una delle forme più comuni di mal di testa . Di solito, viene descritta come un dolore intenso di tipo pulsante , che tende a sorgere lentamente nella parte anteriore o su un lato della testa .

In una particolare forma - detta aura emicranica senza cefalea e conosciuta anche come emicrania silenziosa - insorgono i sintomi tipici dell'aura ma manca la successiva insorgenza della crisi emicranica.

Occasionalmente, durante l'attacco di cefalea con aura , possono comparire anche sintomi come:

L'emicrania descrive un gruppo di cefalee accomunate da dolore localizzato alla testa, che si caratterizza per:

Emicrania sintomi

Quali sono le caratteristiche di un attacco di emicrania?

L'emicrania è un disordine complesso, caratterizzato da una grande variabilità clinica e secondario a diversi fattori scatenanti.

L'attacco emicranico viene definito per la presenza di almeno due delle seguenti caratteristiche:

Localizzazione unilaterale (a volte, bilaterale);

(a volte, bilaterale); Qualità pulsante ;

; Intensità media o forte ;

; Aggravata da attività fisiche routinarie (o limitante queste prestazioni).

Quali sintomi accompagnano l'emicrania?

Le condizioni comunemente associate all'emicrania sono:

Nausea : si può avvertire in associazione ad una condizione di malessere generale e può essere seguita da vomito;

: si può avvertire in associazione ad una condizione di malessere generale e può essere seguita da vomito; Aumento della sensibilità: si può avvertire fotofobia (sensibilità alla luce), fonofobia (sensibilità al suono) e/o osmofobia (sensibilità agli odori). Per questo motivo, molte persone soggette ad emicrania preferiscono riposare in una stanza buia e silenziosa.

Altri sintomi possono verificarsi anche durante un attacco di emicrania. Questi includono:

Diminuzione del livello di concentrazione;

Sudorazione;

Brividi e pallore;

Dolore addominale (che può associarsi a diarrea);

Frequente bisogno di urinare.

Talvolta, gli attacchi di emicrania sono anticipati da una serie di sintomi che si presentano con regolarità prima di ogni crisi; questi disturbi in termini medici vengono definiti sintomi prodromici: stanchezza, sonnolenza, irritabilità e tendenza a cambiare umore.

Non tutti i pazienti sperimentano questi sintomi quando si verifica un attacco di emicrania e, di solito, non occorrono tutti in una sola volta: gli attacchi si presentano con frequenza, durata ed intensità estremamente variabili da persona a persona.

Quanto dura l'emicrania?

I sintomi che accompagnano l'emicrania tendono a scomparire spontaneamente, con la risoluzione del mal di testa, e possono durare dalle 4 ore alle 72 ore, se non trattati o gestiti con successo. Quando l'emicrania senza aura si verifica per almeno 15 giorni al mese, per un periodo di almeno 3 mesi, viene definita cronica.

