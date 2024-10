Quante donne soffrono di mal di testa ormonali? I mal di testa non sono tutti uguali e quelli che colpiscono le donne in molti casi sono provocati dagli ormoni, soprattutto in concomitanza con le mestruazioni ma non solo. Secondo diversi studi sarebbero almeno 5 milioni le donne in età fertile che ogni mese soffrirebbero di emicrania in relazioni alle variazioni ormonali. Estrogeni e progesterone, infatti, giocano un ruolo chiave nella regolazione del ciclo mestruale e possono anche influenzare le sostanze chimiche legate alla cefalea nel cervello.

Come gli ormoni generano il mal di testa Il mal di testa legato agli ormoni, in una donna in età fertile colpisce quasi sempre due giorni prima dell'arrivo delle mestruazioni o nei primi tre giorni di flusso, quando si verifica il naturale calo del livello di estrogeni. In questo caso si parla di emicrania mestruale e i sintomi sono spesso molto più forti rispetto a quelli di un mal di testa determinato da altri fattori, in giorni del mese differente. Le mestruazioni però non sono l'unica causa del mal di testa da ormoni, che può infatti essere scatenato anche da altri fattori. Il primo è l'uso della pillola o del cerotto anticoncezionale, dispositivi che possono generare effetti differenti: c'è chi dall'inizio del loro utilizzo sente il mal di testa diminuire e chi, invece, si trova a gestire un acutizzarsi del dolore, soprattutto nella settimana di sospensione dell'anticoncezionale, quando il livello di estrogeni cala. Anche in gravidanza i mal di testa possono aggravarsi, soprattutto durante il primo trimestre. Nella maggior parte dei casi però, fortunatamente il dolore si affievolisce con l'evolversi della gestazione, fino a scomparire completamente. Infine, anche l'avvicinarsi della menopausa e la conseguente diminuzione degli ormoni spesso determina un peggioramento dell'emicrania.

Come capire se è emicrania ormonale? Per essere certe che il mal di testa sopraggiunga a causa degli sbalzi ormonali e a scatenarlo non siano altri fattori è fondamentale tenere monitorato il fenomeno e annotarne caratteristiche e tempistiche. Molto utile in tal senso avvalersi di un diario, da compilare per almeno tre cicli mestruali, nel quale segnare scrupolosamente la frequenza e la durata degli attacchi, insieme alla comparsa delle mestruazioni e alla durata del ciclo. Solo in questo modo è possibile capire se esista una correlazione tra i due eventi.