Emicrania: quali sono i sintomi per fase? Cause e fattori scatenanti

Durante un tipico attacco di emicrania si riconoscono diverse fasi distinte, anche se il paziente può non attraversarle tutte necessariamente:

I sintomi prodromici si verificano in circa il 60% dei soggetti colpiti da emicrania; tipicamente, questi sintomi fanno il loro esordio diverse ore o giorni prima dell'inizio del dolore o dell'aura.

La fase prodromica può includere una vasta gamma di fenomeni tra cui: alterazioni dell'umore, irritabilità, depressione o euforia, stanchezza, desiderio di alcuni alimenti, rigidità muscolare (soprattutto nel collo), stitichezza o diarrea e sensibilità agli odori o rumori. La fase prodromica può verificarsi nell'emicrania con o senza aura.

Alcune persone sperimentano fenomeni neurologici transitori di carattere visivo, motorio o sensitivo (aura), che appaiono gradualmente poco prima che inizi la fase dolorosa e possono continuare anche durante l'attacco emicranico. Questa fase normalmente può durare da 15 minuti a un'ora. Solo raramente l'aura può comparire senza che ad essa faccia seguito il mal di testa; tale condizione è nota come emicrania silenziosa.

L'emicrania si presenta, di solito, con un dolore unilaterale, intenso e pulsante. In alcuni casi, però, il mal di testa può essere bilaterale (particolarmente frequente in chi soffre di emicrania senza aura) e può essere associato a dolore al collo. Meno comunemente il dolore può verificarsi soprattutto nella parte posteriore o superiore della testa. Il dolore di solito dura da 4 a 72 ore negli adulti, mentre nei bambini dura spesso meno di un'ora.

Almeno una delle seguenti condizioni si associa generalmente alla comparsa del dolore: nausea o vomito, stanchezza, irritabilità, estrema sensibilità a luce, odori e suoni. In genere in questa fase, compare anche una serie di altri sintomi, tra cui: visione offuscata, naso chiuso, diarrea, minzione frequente, pallore, sudorazione, rigidità del collo ecc.

La frequenza degli attacchi è variabile: alcuni soggetti soffrono spesso di emicrania, che li affligge più volte alla settimana, mentre altre persone sperimentano un solo episodio emicranico di tanto in tanto.

La maggior parte degli attacchi svanisce gradualmente in modo spontaneo. Il riposo, spesso, contribuisce ad alleviare i sintomi. Gli effetti dell'emicrania possono tuttavia persistere per alcuni giorni dopo la risoluzione dell'attacco emicranico. In questa fase possono verificarsi difficoltà cognitive, sintomi gastrointestinali, cambiamenti di umore,sensazioni di esaurimento e di debolezza. In particolare, alcune persone si sentono insolitamente euforiche dopo un attacco, mentre altre evidenziano una condizione di depressione e di malessere generale.