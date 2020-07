Come suggerisce la parola "embolia", il protagonista del fenomeno ostruttivo a carico di uno dei vasi sopraccitati è un embolo circolante nel sangue. Nella maggior parte dei casi, l'embolia polmonare è una complicanza della trombosi venosa profonda ; in tali circostanze, l'embolo responsabile dell'ostruzione è un coagulo sanguigno derivante dallo sfaldamento di un trombo formatosi, il più delle volte, in una vena profonda della gamba. I sintomi tipici dell'embolia polmonare consistono in: dispnea , dolore al torace , tosse, cianosi , giramenti di testa e battito cardiaco irregolare. Quando l'embolia polmonare è dovuta a trombosi venosa profonda, la terapia prevista di prima linea si basa sulla somministrazione di farmaci anticoagulanti ; tuttavia, in alcune specifiche circostanze, potrebbe essere necessari anche dei medicinali trombolitici e dei trattamenti più invasivi (embolectomia e filtro cavale).

In base alle stime più recenti, in Italia, l'incidenza dell'embolia polmonare sarebbe pari a circa 65.000 casi all'anno .

L'embolia polmonare è così chiamata perché il protagonista dell'ostruzione è un embolo . In medicina, il termine "embolo" identifica qualunque massa anomala insolubile circolante nel sangue, capace, qualora raggiungesse un'arteria o una vena delle sue stesse dimensioni, di interrompere il flusso sanguigno in modo del tutto simile a un tappo. L'embolo non deve essere confuso con il trombo e il fenomeno della trombosi ; infatti, tra le due entità esistono almeno un paio di sostanziali differenze:

L' embolia polmonare è un grave stato patologico, contraddistinto dall'ostruzione di una o più arterie polmonari. Le arterie polmonari sono il complesso di vasi sanguigni deputati a trasportare nei polmoni , per il processo di ossigenazione, il sangue povero di ossigeno in uscita dal ventricolo destro; si tratta, quindi, di elementi fondamentali non solo per il sistema cardiocircolatorio , ma anche per il benessere e la sopravvivenza dell'organismo umano.

L'esatto meccanismo fisiopatologico che con cui il Nuovo Coronavirus sia responsabile di fenomeni trombotici a livello delle arterie polmonari è ancora in fase di studio; dalle prime ricerche è emerso che avrebbe un ruolo cardine la forte reazione infiammatoria prodotta dal virus , in quella fase dell'infezione caratterizzata da febbre alta .

Come solo accennato in precedenza, si tratterebbe più esattamente di una forma di tromboembolia polmonare derivante dallo sfaldamento di trombi formatisi direttamente nelle arterie polmonari, proprio a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2.

Chiunque può sviluppare un'embolia polmonare. Tuttavia, dai dati clinici emerge chiaramente come determinati fattori aumentino in modo per nulla trascurabile il rischio di soffrire per la suddetta problematica vascolare.

Nella maggior parte delle circostanze, gli emboli di origine adiposa sono la conseguenza di lesioni traumatiche importanti, come per esempio le fratture delle ossa lunghe o le ustioni di grado elevato; più raramente, sono il risultati di: procedure ortopediche (es: protesi d'anca ), biopsie ossee , episodi di pancreatite , interventi di liposuzione , fegato grasso , uso prolungato di corticosteroidi , emoglobinopatie e osteomielite .

Le condizioni di pressione in grado di originare un'embolia polmonare gassosa possono verificarsi in occasione di:

Come nel sistema venoso profondo, anche in sede cardiaca e lungo le arterie polmonari, il verificarsi di eventi trombotici è strettamente dipendente dai tre fattori che costituiscono la triade di Virchow; in altre parole, da: danno endoteliale, stasi o turbolenza del flusso sanguigno e ipercoagulabilità.

Il collegamento tra trombosi venosa profonda e tromboembolia polmonare risiede nella possibilità che il trombo formatosi in una vena profonda del corpo si sfaldi e generi uno o più emboli in grado, grazie al ritorno venoso, di raggiungere il cuore e successivamente imboccare le arterie polmonari.

Molto più raramente, l'embolia polmonare è conseguenza di emboli che scaturiscono da fenomeni trombotici locali (cioè in sede cardiaca o direttamente nelle arterie polmonari) o di emboli estranei alla normale composizione del sangue ( embolia polmonare non trombotica ).

Nella maggior parte dei casi, l'embolia polmonare è dovuta a coaguli ematici provenienti da fenomeni di trombosi avvenuti in sede periferica, in un qualche elemento del sistema venoso profondo; questo tipo di embolia polmonare è meglio conosciuto come tromboembolia polmonare , mentre l'evento trombotico scatenante è comunemente noto come trombosi venosa profonda .

L'ostruzione di una o più arterie polmonari dovuta alla presenza di un embolo impedisce al sangue povero di ossigeno, in uscita dal ventricolo destro, di raggiungere i polmoni, per la precisione gli alveoli polmonari .

Sintomi e Complicanze

Embolia Polmonare: i Sintomi

I sintomi e i segni dell'embolia polmonare variano da paziente a paziente, in base all'entità dell'ostruzione (più arterie polmonari sono coinvolte e più è grave la situazione) e allo stato di salute generale del paziente (per esempio aggravano la situazione eventuali disturbi cardiaci, tumori ecc.).

In genere l'embolia polmonare si manifesta con:

Embolia Polmonare Massiva e Non-Massiva

I medici distinguono l'embolia polmonare in massiva o non-massiva, in base al grado di instabilità emodinamica (per instabilità emodinamica s'intende la compromissione della perfusione sanguigna).

Senza entrare troppo nei dettagli, è massiva l'embolia polmonare con un'elevata instabilità emodinamica; è non-massiva, invece, l'embolia polmonare con un'instabilità emodinamica più contenuta.

Sotto il profilo dei sintomi, l'embolia polmonare massiva risulta essere decisamente più grave dell'embolia polmonare non-massiva; del resto, nel primo caso, c'è una profonda compromissione delle perfusione sanguigna.

Embolia Polmonare: quando rivolgersi al medico?

L'embolia polmonare è una condizione molto pericolosa, in quanto, in assenza di cure tempestive, potrebbe risultare anche fatale.

Alla luce di ciò, specie in presenza di fattori di rischio, è bene contattare immediatamente il proprio medico o recarsi al più vicino ospedale qualora dovessero comparire sintomi come dispnea, dolore al torace, emottisi e senso di svenimento.

Trombosi Venosa Profonda: come riconoscerla

Considerato che la trombosi venosa profonda rappresenta la causa principale di embolia polmonare, è importante saperne riconoscere i sintomi, così da poter rivolgersi tempestivamente a un medico.

La trombosi venosa profonda causa, tipicamente, dolore, gonfiore e arrossamento in corrispondenza dell'area anatomica in cui transita le vena profonda interessata dal fenomeno trombotico.

Embolia Polmonare Asintomatica

Alcuni episodi di embolia polmonare possono risultare anche asintomatici o provocare soltanto una lieve sintomatologia; ciò, tuttavia, non vuol dire che la condizione in atto sia meno pericolosa, in quanto l'occlusione potrebbe comunque peggiorare da un momento all'altro.

Embolia Polmonare: Conseguenze

Come affermato in un'altra occasione, in assenza di cure tempestive, l'embolia polmonare può risultare fatale per chi ne soffre.

Secondo alcune stime, circa un terzo dei casi di embolia polmonare non sottoposti per tempo a cure non sopravvivrebbe.

Altre Complicanze dell'Embolia Polmonare

Dalla presenza di embolia polmonare può scaturire una condizione nota come ipertensione polmonare.

L'ipertensione polmonare consiste nell'innalzamento della pressione sanguigna all'interno di polmoni e parte destra del cuore.

Tale condizione è dovuta al maggiore carico di lavoro che spetta al cuore, nel momento in cui una o più arterie polmonari risultano ostruite (il carico di lavoro maggiore avrebbe lo scopo di superare l'ostruzione).

Il consolidarsi dell'ipertensione polmonare determina un indebolimento dell'organo cardiaco e favorisce l'insorgenza di gravi cardiopatie, come il cuore polmonare e l'insufficienza cardiaca.

