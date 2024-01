Eiaculazione: differenze tra precoce, ritardata e retrograda

Il volume di sperma e la quantità di spermatozoi emessi con il liquido seminale variano in base a una serie di diversi fattori (per esempio, il tempo che intercorre tra due eiaculazioni ecc). Un discorso molto simile vale anche per il periodo refrattario , ossia il tempo che deve trascorre prima di poter avere un'altra eiaculazione.

La durata del periodo refrattario è variabile e dipende da diversi fattori. Tra questi fattori c'è sicuramente l' età : per un soggetto di 18 anni, il periodo refrattario è di circa 15 minuti; mentre per un uomo anziano , è di almeno 20 minuti.

In altre parole, il periodo refrattario è quella fase post-orgasmo , in cui l'uomo non è in grado di avere un'altra eiaculazione.

Una stimolazione sessuale prolungata ha, per effetto, la produzione di un liquido, noto come fluido pre-eiaculatorio . Al momento della sua produzione, il fluido pre-eiaculatorio non possiede spermatozoi; tuttavia, potrebbe contenerli al momento della sua emissione attraverso il meato urinario, in quanto raccoglie i residui di sperma fermatisi lungo l'uretra, durante una precedente eiaculazione.

Se prima dell'inizio delle contrazioni l'uomo è in grado di controllare più o meno efficacemente l'emissione dello sperma, dopo la prima contrazione l'eiaculazione assume i contorni di un processo involontario . In altre parole, da dopo la prima contrazione, è impossibile interrompere volontariamente l'eiaculazione.

Anomalie

Esistono diverse anomalie/disturbi dell'eiaculazione, che possono riguardare l'atto di emissione dello sperma, il volume di eiaculato emesso o la concentrazione di spermatozoi nel liquido seminale (qualità).

Anomalie dell'atto di emissione dello sperma

Le più note anomalie e i più diffusi disturbi che interessano l'atto di emissione dello sperma sono: l'eiaculazione precoce, l'eiaculazione ritardata, l'eiaculazione retrograda, l'eiaculazione dolorosa e l'aneiaculazione.

Eiaculazone precoce

L'eiaculazione precoce è quel disturbo eiaculatorio che porta l'uomo a raggiungere l'orgasmo in un breve lasso di tempo e dopo una fugace stimolazione sessuale.

Tutto ciò deriva dall'incapacità, da parte di chi ne è affetto, di dominare il proprio riflesso eiaculatorio.

Secondo alcuni studi scientifici, all'origine dell'eiaculazione precoce potrebbe esserci un intreccio di fattori emotivi (stress, ansia, stanchezza ecc) e/o fisico organici (alcolismo, frenulo corto, disfunzione erettile, uretrite ecc). L'eiaculazione precoce è, per gli uomini, motivo di disagio e poca stima in sé stessi, in quanto non permette loro di soddisfare sessualmente la partner.

Eiaculazione ritardata

L'eiaculazione ritardata è quando il riflesso eiaculatorio insorge con eccessivo ritardo o non insorge affatto. In altre parole, l'eiaculazione ritardata è equiparabile a un rinvio dell'orgasmo.

All'origine dell'eiaculazione ritardata possono esserci fattori di natura organica – tra cui il diabete, l'ipotiroidismo, il morbo di Parkinson, l'uso di narcotici, antidepressivi e neurolettici e l'assunzione di cannabinoidi – e fattori di natura psicologica – come per esempio l'ansia.

Eiaculazione retrograda

Eiaculazione retrograda è il termine medico che descrive quell'anomalia eiaculatoria caratterizzata dall'immissione dell'eiaculato nella vescica, anziché in direzione del meato urinario.

In altre parole, durante un atto di eiaculazione retrograda, lo sperma fluisce in senso opposto alla normalità e finisce la sua corsa nella vescica.

All'origine dell'eiaculazione retrograda c'è, con molta probabilità, un malfunzionamento del meccanismo che chiude l'imbocco della vescica al momento dell'emissione dell'eiaculato.

L'eiaculazione retrograda è un problema che riguarda soprattutto i diabetici (c'è un legame con la neuropatia diabetica), gli uomini con una disfunzione della prostata, gli uomini con particolari deficit del sistema nervoso autonomo e alcuni individui sottoposti a TURP o resezione endoscopica trans-uretrale prostatica (in questo caso, l'eiaculazione retrograda è una complicanza chirurgica).

Eiaculazione dolorosa

Gli esperti parlano di eiaculazione dolorosa quando un uomo, al momento dell'emissione dello sperma, avverte una sensazione di bruciore o dolore a livello di perineo, uretra del pene (uretra peniena), area balano-meatale, pelvi e/o testicoli.

In genere, all'origine di un'eiaculazione dolorosa ci sono infiammazioni o infezioni a carico degli organi coinvolti nell'eiaculazione o a carico degli organi circostanti.

Le prostatiti e le uretriti sono tra le cause più comuni di eiaculazione dolorosa.

Aneiaculazione

Aneiaculazione è il termine medico che indica l'assenza di eiaculazione o l'assenza della capacità di eiaculazione.

Chi è affetto da aneiaculazione può raggiungere l'orgasmo, ma non emette liquido seminale.

Le cause di aneiaculazione possono essere di natura organica (diabete, occlusioni meccaniche dei dotti eiaculatori, malattie della prostata ecc.) o psicologica (ansia da prestazione, timore del concepimento ecc).

Anomalie del volume di eiaculato

Tra i disturbi che denotano un'alterazione del volume di eiaculato emesso, meritano una citazione particolare l'ipospermia e l'iperposia.

Ipospermia è il termine che indica una ridotta emissione di liquido seminale, al momento dell'eiaculazione.

Iperposia, invece, è la parola che indica un aumento evidente del volume dell'eiaculato.

Anomalie della concentrazione di spermatozoi

Le più note condizioni che indicano una ridotta qualità dell'eiaculato sono: l'oligospermia e l'azoospermia.

Il termine oligospermia significa che l'eiaculato di un uomo contiene una concentrazione di spermatozoi inferiore al normale.

La parola azoospermia, invece, fa riferimento ai casi in cui l'eiaculazione porta all'emissione di un liquido seminale privo di spermatozoi.