Effetti del fumo sulla vita sessuale

Il fumo crea un danno vascolare che ha notevoli conseguenze sulla sfera sessuale e sulla vita di coppia. Ad avere più ripercussioni risultano gli uomini, essendo la nicotina un potente vasocostrittore che, sul lungo periodo, può compromettere la capacità erettile. Si stima che con poco più di 5 sigarette al giorno per 10-20 anni si possano palesare gravi conseguenze sulla vita sessuale maschile.

L'eccitazione sessuale, inoltre, necessita di una buona irrigazione sanguigna. Il tabacco in questo caso ha un effetto decisamente negativo sulla circolazione che viene rallentata. La maggior parte degli studi disponibili evidenziano quanto il fumo agisca negativamente sulla fase di eccitazione, in particolar modo sull'erezione e sulla lubrificazione. Inoltre, il tabagismo causa conseguenze importanti anche sulla fertilità, favorisce l'insorgenza di alcune malattie sessuali e può provocare una menopausa precoce.

Perché si fuma dopo il sesso?

Durante il sesso, come durante altre attività che generano piacere e soddisfazione, come mangiare, il bere o il fumare, il nostro cervello rilascia dopamina, un neurotrasmettitore in grado di agire sul sistema nervoso simpatico innescando l'accelerazione del battito cardiaco e aumento della pressione. La dopamina è una sorta di ricompensa del nostro corpo al piacere. Diverse ricerche hanno affermato che dopo la pratica sessuale e aver raggiunto l'orgasmo, avviene una scarica di dopamina. A quel punto si va a compensazione: il corpo necessita di altra dopamina e dunque "cerca" la fonte del piacere, che sia cioccolato, un bicchiere di vino o una sigaretta. E' sempre opportuno, tuttavia, evitare di fumare, proprio per i danni causati a tutto l'organismo, già nel breve periodo.