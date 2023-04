Effetti Collaterali dei Trattamenti per la Leucemia

Alcuni trattamenti per la leucemia possono causare effetti indesiderati di tipo e gravità variabili in base al tipo di terapia, alla combinazione di farmaci utilizzata e alla predisposizione individuale. Il medico può informare il paziente sulle conseguenze più comuni della terapia, oltre a fornire consigli per la loro gestione. Gli effetti indesiderati possono essere prevedibili, anche se la comparsa e l'intensità variano da paziente a paziente e possono cambiare anche da una sessione terapeutica alla successiva.

Post-trattamento e prognosi

Una volta conclusa la terapia, saranno consigliati regolari esami di controllo: la periodicità e il tipo di analisi variano a seconda del tipo di leucemia. In genere, i controlli durano per tutta la vita. Questi esami hanno anche lo scopo di individuare eventuali disturbi fisici o psichici, dovuti alla malattia e alla terapia intrapresa.

La prognosi varia per ciascuno dei diversi tipi di leucemia. Negli ultimi 20 anni circa, le prospettive di sopravvivenza sono notevolmente migliorate per tutti i pazienti.

La maggior parte dei bambini affetti da LLA (circa 7-8 su 10 casi) può essere curata.

Tra le forme croniche, la leucemia linfatica cronica è quella che presenta la prognosi migliore, con sopravvivenza che può arrivare a 10-15 anni.

Inoltre, le leucemie croniche (LLC e LMC) spesso possono progredire lentamente - nella maggior parte dei casi, nell'arco di diversi anni.

Anche nei casi clinici in cui non è possibile raggiungere la guarigione, la terapia spesso può allungare i tempi di sopravvivenza. Infine, è necessario ricordare che il trattamento della leucemia è in continua evoluzione e anche i farmaci introdotti più recentemente promettono di controllare efficacemente la malattia e di migliorare notevolmente la qualità di vita del paziente leucemico.

