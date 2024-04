Il sildenafil è un principio attivo largamente impiegato per via orale nel trattamento della disfunzione erettile negli uomini .

Sildenafil effetti collaterali: quali sono e classificazione

Gli effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito all'assunzione del sildenafil per il trattamento della disfunzione erettile sono molteplici e, di norma, vengono suddivisi in funzione della loro frequenza in effetti indesiderati:

Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10);

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10);

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100);

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000).

Gli effetti collaterali del sildenafil possono anche essere elencati in funzione della loro gravità e di ciò che questo implica per il paziente.

Entriamo più nel dettaglio.

Sildenafil effetti collaterali gravi

Gli effetti collaterali gravi sono quegli effetti che, se compaiono, implicano la necessità di interrompere subito l'assunzione del sildenafil e di contattare immediatamente il medico o i soccorsi sanitari. Tali effetti consistono in:

Reazioni allergiche : si tratta di effetti indesiderati non comuni che possono manifestarsi con la comparsa di: Difficoltà respiratorie, sibilo respiratorio improvviso; Capogiri; Gonfiore di palpebre, viso, labbra e/o gola.

: si tratta di effetti indesiderati non comuni che possono manifestarsi con la comparsa di: Erezioni prolungate che, talvolta, possono essere dolorose : si tratta di un effetto indesiderato raro. Tuttavia, se l'erezione di questo tipo permane ininterrottamente per oltre 4 ore, è necessario contattare immediatamente il medico.

che, talvolta, possono essere : si tratta di un effetto indesiderato raro. Tuttavia, se l'erezione di questo tipo permane ininterrottamente per oltre 4 ore, è necessario contattare immediatamente il medico. Dolore toracico : è un altro effetto indesiderato non comune; se dovesse manifestarsi durante o in seguito a un rapporto sessuale, è necessario assumere una posizione semiseduta cercando di rilassarsi. Per il trattamento del dolore toracico in questi casi NON si devono assumere nitrati, ma è necessario contattare il medico.

: è un altro effetto indesiderato non comune; se dovesse manifestarsi durante o in seguito a un rapporto sessuale, è necessario assumere una posizione semiseduta cercando di rilassarsi. Per il trattamento del dolore toracico in questi casi NON si devono assumere nitrati, ma è necessario contattare il medico. Riduzione o perdita della vista improvvisa : si tratta di un effetto indesiderato raro.

: si tratta di un effetto indesiderato raro. Reazioni cutanee gravi che possono manifestarsi con esfoliazione severa e gonfiore cutanei, febbre, formazione di vescicole a livello di bocca, genitali e nell'area perioculare. Anche in questo caso, si tratta di effetti indesiderati che insorgono raramente.

che possono manifestarsi con esfoliazione severa e gonfiore cutanei, febbre, formazione di vescicole a livello di bocca, genitali e nell'area perioculare. Anche in questo caso, si tratta di effetti indesiderati che insorgono raramente. Convulsioni o crisi convulsive: altri effetti indesiderati rari che, tuttavia, non vanno assolutamente sottovalutati.

Sildenafil effetti collaterali molto comuni e comuni

Fra gi effetti indesiderati che più comunemente possono manifestarsi con l'assunzione del sildenafil contro la disfunzione erettile ritroviamo:

Sildenafil effetti collaterali non comuni

Fra gli effetti indesiderati che si manifestano meno comunemente , invece, ritroviamo:

Sildenafil effetti collaterali rari

Infine, fra gli effetti indesiderati che più raramente possono manifestarsi con l'assunzione del sildenafil per il trattamento della disfunzione erettile, ritroviamo: