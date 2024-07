È possibile trasformare le cellule di grasso e far bruciare più calorie?

Gli scienziati Liang Li e Brian J. Feldman del Dipartimento di Pediatria e del Centro di ricerca sulla nutrizione e l'obesità dell'Università della California di San Francisco nel corso di un nuovo studio hanno scoperto che sarebbe possibile trasformare le cellule del grasso bianco , ovvero quelle responsabili dell'accumulo di tessuto adiposo, in cellule di grasso beige , che aiutano a bruciare calorie e di conseguenza a perdere peso.

Cosa dice lo studio?

Molti mammiferi tra i quali l'essere umano hanno tre tipi di grasso: quello bianco, dove si trovano gli adipociti che immagazzinano i lipidi; quello bruno, al cui interno ci sono adipociti che hanno il compito di bruciare calorie per mantenere la temperatura corporea in equilibrio; e quello beige, che si trova sotto l'epidermide nei depositi di grasso bianco e che ha un'attività simile a quello bruno.

Quest'ultimo si perde quasi completamente durante l'infanzia, ma la sua produzione può essere stimolata negli adulti con le basse temperature.

La scienza era già a conoscenza del fatto che fosse possibile passare da un tipo di cellula che regola l'accumulo di grasso a una che stimola l'azione brucia calorie ma fino ad oggi si pensava che si potesse fare solo con l'uso di cellule staminali. Quello che ha stabilito il nuovo studio è invece che basta silenziare la proteina KLF-15.

Per arrivare a questa conclusione è stata svolto un esperimento che ha coinvolto sia topi sia umani. Nella prima parte si è lavorato con modelli murini geneticamente modificati che non esprimevano la proteina KLF-15.

Nei topi in natura il fattore di trascrizione KLF-15 è in concentrazioni molto inferiori negli adipociti del grasso bianco rispetto a quelle nel grasso bruno e beige ma è stato scoperto che nei topi senza gene che produce la proteina il grasso bianco viene automaticamente convertito in beige.

Nella seconda parte si sono studiate cellule adipose umane in coltura e ciò che è emerso è che il fattore di crescita è connesso ai livelli di un recettore chiamato Adrb1.