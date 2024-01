È normale provare dolori dopo un massaggio?

Ricevere un massaggio è un evento solitamente piuttosto piacevole, che molte persone di conseguenza amano e al quale ricorrono per rilassarsi e, a volte, per migliorare alcuni dolori. Tuttavia, può capitare, dopo questo momento, di non sentirsi meglio e più in forma ma, al contrario, di provare dolore. Una condizione che può sembrare strana ma che, invece, non è affatto sporadica. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Perché succede Se non eccessivo, il dolore post massaggio, soprattutto se questo è piuttosto profondo, è in realtà la risposta naturale del corpo umano alla pressione applicata ai muscoli e al tessuto connettivo che circonda gli organi, le ossa, i muscoli e altre strutture interne. Man mano che il professionista al quale ci si affida lavora e i nodi muscolari vengono sciolti attraverso diverse tecniche di massaggio, l'infiammazione nei muscoli può aumentare, producendo dolore, esattamente come avviene durante un allenamento. Per non destare preoccupazione il dolore dovrebbe durare solo un giorno o due, essere lieve e non impedire di svolgere le normali attività quotidiane. Se invece è molto intenso o prolungato nel tempo è possibile che chi ha effettuato il massaggio abbia esercitato troppa pressione o la tecnica usata non sia risultata adatta. In questo caso potrebbe essere necessario rivolgersi a un medico ma nella maggior parte delle situazioni il dolore sparisce da solo in pochi giorni. In attesa che questo avvenga, esistono alcune tecniche in grado di alleviarlo.