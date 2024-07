È meglio dormire poco o non dormire affatto?

Ha senso dormire solo una-due ore?

Quando, per i più svariati motivi, non si riesce ad andare a dormire a un orario decente o ci si deve svegliare molto presto al mattino, è meglio riposare anche solamente due ore piuttosto di non dormire affatto.

Il sonno è un momento di rigenerazione necessario a corpo e mente per riposarsi, riparare i tessuti, fissare i ricordi, stabilizzare la produzione ormonale e molte altre funzioni, per cui rinunciarvi del tutto non è mai un bene. Un breve riposo è comunque più auspicabile di un'intera nottata in bianco.