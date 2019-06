Per l'intera sua estensione all'interno del canale vertebrale, la dura madre del midollo spinale non aderisce mai veramente alla parete dei fori vertebrali, ma si tiene a una distanza tale da generare uno spazio vuoto molto importante, il cui nome è spazio epidurale o spazio peridurale ; nello spazio epidurale, prende posto del tessuto adiposo e ci sono le arterie e le vene destinate, le prime, a nutrire il midollo spinale con sangue ricco di ossigeno e, le seconde, a indirizzare verso il cuore il sangue povero di ossigeno, che è circolato nel midollo spinale.

Con origine a livello della fossa cranica posteriore, esattamente dove inizia anche il midollo spinale in esso contenuto, il sacco durale segue un percorso verso il basso, che lo porta ad attraversare il forame magno (o foro occipitale) e, una volta imboccato il canale spinale, a estendersi fino alla seconda vertebra sacrale (S2); è doveroso segnalare che, terminando a questo livello (seconda vertebra sacrale), il sacco durale avvolge non solo il midollo spinale, ma anche la continuità di quest'ultimo, ossia la cosiddetta cauda equina : il midollo spinale, infatti, conclude il proprio percorso a cavallo tra la I e la II vertebra lombare (L1-L2); dopodiché ha inizio la cauda equina, la quale non è altro che il raggruppamento delle ultime 10 paia di nervi spinali (le ultime 4 paia di nervi spinali lombari, tutte le 5 paia di nervi spinali sacrali e l'unico paio di nervi spinali coccigei)

Meglio conosciuta come sacco durale , la dura madre del midollo spinale è una membrana monostrato, di aspetto cilindrico, posta in continuità con la dura madre dell'encefalo.

Esattamente come le altre meningi e sia nell'encefalo che nel midollo spinale, la dura madre è composta da un tessuto connettivale fibroso ricco in collagene ed elastica, e con un'importante componente di cellule piatte.

Questa particolare istologia – in particolare la presenza delle cellule piatte – garantisce alla dura madre la proprietà di impermeabilità necessaria per adempiere a sua funzione: impedire la fuoriuscita del liquor cefalorachidiano dalle meningi.