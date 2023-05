Duloxetina: a cosa serve, come funziona, effetti collaterali

È disponibile in diversi medicinali per uso orale per la dispensazione dei quali è necessaria la presentazione di ricetta medica .

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con duloxetina, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Effetti indesiderati

Duloxetina effetti collaterali: quali sono?

Come qualsiasi altro farmaco, anche la duloxetina può causare effetti collaterali, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Difatti, ciascuna persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco.

Di seguito sono riportati solo alcuni degli effetti indesiderati che possono insorgere in seguito alla terapia con duloxetina. Per maggiori informazioni consultare il foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare; in qualsiasi caso, per qualsiasi dubbio o domanda è sempre bene rivolgersi al proprio medico.

Effetti indesiderati molto comuni e comuni

Effetti indesiderati non comuni