Doxiciclina: a cosa serve, per cosa si usa, effetti collaterali

Che cos'è la Doxiciclina? La doxiciclina è un antibiotico appartenente alla classe delle tetracicline. È dotata di un ampio spettro d'azione ed è disponibile sotto forma di compresse, capsule e gel periodontale. I medicinali per uso orale che la contengono possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica. Alcuni di essi sono classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino; mentre altri sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può rendersi necessario il pagamento di un ticket). Il gel periodontale a base di doxiciclina, invece, può essere utilizzato solo ed esclusivamente da professionisti del settore dentale. Esempi di medicinali contenenti Doxiciclina (nomi commerciali) Bassado®

Doxynor®

Efracea®

Farmodoxi®

Ligosan®

Miraclin® Shutterstock Doxiciclina - Struttura chimica

A cosa serve? Indicazioni terapeutiche: per cosa si usa la Doxiciclina? L'uso della doxiciclina è indicato nel trattamento di infezioni sostenute da batteri Gram-positivi e Gram-negativi sensibili alle tetracicline. Nel dettaglio, l'utilizzo della doxiciclina per via orale è indicato per il trattamento di: Infezioni dell'apparato respiratorio;

Infezioni otorinolaringoiatriche;

Infezioni della cutee dei tessuti molli;

Infezioni gastrointestinali;

Infezioni dell'apparato genito-urinario;

Infezioni ostetriche e ginecologiche;

Foruncolio brufoli rossi provocati dalla rosacea. La doxiciclina in forma di gel periodontale , invece, è indicata nel trattamento della periodontite cronica e aggressiva negli adulti, con profondità delle tasche maggiore o uguale a 5 mm e in aggiunta al trattamento convenzionale della periodontite di tipo non chirurgico.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare la terapia con Doxiciclina? Nel caso in cui fosse necessario iniziare un trattamento a base di doxiciclina è importantissimo informare il medico del proprio stato di salute generale e della presenza di qualsivoglia disturbo o malattia. In particolare, prima di iniziare ad assumere il principio attivo, è molto importante sapere che: La doxiciclina può provocare reazioni di fotosensibilità, pertanto, durante la terapia con l'antibiotico si dovrebbe evitare l'esposizione alla luce solare e ai raggi UV.

La doxiciclina può provocare esofagiti ed ulcere esofagee anche gravi. Pertanto, si raccomanda di assumere la doxiciclina con l'aiuto di molta acqua e di rimanere in posizione eretta per almeno un'ora dopo la somministrazione dell'antibiotico stesso.

Il trattamento con doxiciclina può favorire lo sviluppo di superinfezioni da batteri resistenti alla doxiciclina stessa o da funghi, come, ad esempio, la candida vaginale o l'infezione da Clostridium difficileche può portare all'insorgenza di colite pseudomembranosa.

La terapia con doxiciclina - soprattutto se effettuata a dosi elevate e per lunghi periodi - può causare alterazioni della funzionalità epatica, perciò, è necessario eseguire regolari controlli.

Va usata cautela nella somministrazione di doxiciclina in pazienti affetti da insufficienza renale. In questi pazienti, infatti, l'escrezione per via renale della doxiciclina può diminuire, con conseguente aumento della concentrazione plasmatica della stessa. L'aumento della concentrazione plasmatica di antibiotico, a sua volta, può portare all'insorgenza di danni epatici.

Quando la doxiciclina è somministrata per lunghi periodi, è necessario eseguire regolari controlli della crasi ematica e della funzionalità epatica e renale.

Come tutte le tetracicline, anche la doxiciclina può depositarsi nei denti e nelle ossa durante il periodo di formazione ed accrescimento, può causare ipoplasia e può alterare la colorazione dentale (i denti possono assumere una colorazione giallo-bruna). Pertanto, l'antibiotico non deve essere somministrato in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini con meno di 12 anni di età.

Deve essere usata molta cautela nella somministrazione di doxiciclina in pazienti affetti da preesistente miastenia grave (una patologia neuromuscolare).

In pazienti già in terapia con anticoagulanti orali che devono cominciare il trattamento con doxiciclina, potrebbe essere necessario un aggiustamento delle dosi di anticoagulanti somministrati.

La doxiciclina può alterare i risultati degli esami delle urine. Se ci si deve sottoporre a simili analisi, è necessario informare il medico dell'assunzione del principio attivo. NOTA BENE La doxiciclina per uso orale non deve essere utilizzata in bambini con meno di 8 o 12 anni di età, a seconda del medicinale preso in considerazione (consultare il medico o il pediatra e leggere il foglietto illustrativo).

La doxiciclina in forma di gel periodontale non deve essere somministrata a bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

Sovradosaggio da Doxiciclina Qualora si sospetti di aver assunto una dose eccessiva di doxiciclina, è necessario informare immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino centro ospedaliero. In caso di sovradosaggio da doxiciclina per uso orale, la lavanda gastrica può risultare utile per eliminare l'eccesso di principio attivo dall'organismo. In caso di somministrazione di dosi eccessive di gel periodontale a base di doxiciclina, l'assorbimento gastrointestinale del principio attivo può essere impedito attraverso la somministrazione di medicinali antiacidi o di sali contenenti magnesio o calcio.

Doxiciclina meccanismo d'azione Come agisce la Doxiciclina e come esercita la sua azione terapeutica? La doxiciclina svolge la sua azione antibatterica di tipo batteriostatico (cioè è in grado di inibire la crescita delle cellule batteriche, ma non di ucciderle) interferendo con la sintesi proteica dei batteri. La sintesi delle proteine all'interno delle cellule batteriche avviene grazie ad organuli chiamati ribosomi. Questi organuli sono costituiti da RNA ribosomiale e da proteine associati fra loro a formare due subunità: la subunità 30S e la subunità 50S. Il compito del ribosoma è di legare e tradurre l'RNA messaggero proveniente dal nucleo cellulare e di sintetizzare le proteine per cui esso codifica. La doxiciclina è in grado di legarsi alla subunità ribosomiale 30S, impedendo così il legame dell'RNA messaggero allo stesso ribosoma. In questo modo, la sintesi proteica viene bloccata.

Dose e modo d'uso Come si somministra Doxiciclina? La doxiciclina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse o di capsule rigide. Inoltre, è anche disponibile sotto forma di gel periodontale. Il dosaggio e la durata del trattamento devono essere stabilite dal medico, in funzione del tipo e della gravità dell'infezione che s'intende trattare. Somministrazione orale (compresse o capsule) Per trattare infezioni di varia natura, solitamente, sono disponibili compresse contenenti 100 mg di doxiciclina. La dose di doxiciclina somministrata e la durata del trattamento saranno stabilite dal medico in funzione dell'età del paziente e del tipo d'infezione che si necessita trattare. Le compresse devono essere assunte intere, con abbondante acqua e almeno un'ora prima di coricarsi, in modo da evitare possibili irritazioni esofagee. Per il trattamento di foruncoli e brufoli rossi provocati dalla rosacea, invece, si utilizzano le capsule rigide a rilascio modificato contenenti una quantità di doxiciclina inferiore rispetto a quella contenute nelle compresse sopra descritte; più nel dettaglio, contenenti una quantità di principio attivo pari a 40 mg. Le capsule devono essere assunte intere e con abbondante acqua in modo da evitare possibili irritazioni esofagee, nelle dosi e nei tempi specificati dal medico. Indipendentemente dalla somministrazione delle compresse o delle capsule, la doxiciclina non deve essere assunta in contemporanea a latte o latticini. Gel periodontale Il gel periodontale a base di doxiciclina deve essere somministrato solo dai dentisti, all'interno delle tasche periodontali e utilizzando un apposito dispositivo.

Uso in gravidanza e allattamento La Doxiciclina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? La doxiciclina può depositarsi nei denti e nelle ossa che si stanno formando nel feto e può causare problemi alla crescita dello stesso. Perciò, l'uso del farmaco da parte di donne in gravidanza deve essere evitato. La doxiciclina è escreta nel latte materno e può causare danni al lattante. Pertanto, le madri che allattano al seno non devono assumere l'antibiotico.