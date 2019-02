In assenza di un adeguato allenamento fisico, può capitare di avvertire un dolore, simile a una fitta, nella regione superiore sinistra dell'addome, esattamente dove si trova la milza.

Questo dolore – chiamato in modo gergale "dolore alla milza" – è la risposta del corpo umano a uno sforzo fisico superiore alle possibilità dell'organismo, cioè quando l'organismo non è in grado di sopportarlo in modo adeguato.

Il dolore in corrispondenza di dove si trova la milza non è indicativo di una condizione grave: scompare infatti con il riposo e, grazie all'allenamento costante, diviene sempre più raro.