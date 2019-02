Dove Si Trova il Pancreas?

In alcuni individui, il pancreas si trova, assieme a tutti gli altri organi addominali e toracici, in posizione speculare a quella canonica; tale condizione non molto comune prende il nome di situs inversus totalis o situs viscerum inversus totalis.

Nelle persone con situs inversus totalis, il cuore risiede sul versante destro del torace (anziché a sinistra), la milza è sul versante destro intermedio dell'addome (anziché a sinistra), il colon ascendente occupa il versante sinistro basso dell'addome (invece che a destra), il colon discendente è sul versante destro basso dell'addome (anziché a sinistra), il fegato è sul versante alto sinistro dell'addome (anziché a destra), il pancreas si trova tra epigastrio e ipocondrio destro (anziché tra epigastrio e ipocondrio sinistro).