In un articolo dedicato a dove si trova il cuore, è doveroso ripassare a grandi linee sia l'anatomia che la funzione di questo organo fondamentale per l'essere umano.

Situato al centro del torace, il cuore è un organo impari, cavo e di natura prevalentemente muscolare, che, nell'essere umano adulto, pesa 250-350 grammi e misura 12-13 centimetri in lunghezza, 8-9 centimetri in larghezza e circa 6 centimetri di spessore.

Il cuore è divisibile in due sezioni separate da un setto: la sezione destra e la sezione sinistra; ciascuna sezione del cuore comprende due cavità sovrapposte comunicanti tra loro: per la sezione destra, le due cavità sono l'atrio destro e il sottostante ventricolo destro; mentre, per la sezione sinistra, le due cavità sono l'atrio sinistro e il sottostante ventricolo sinistro.

Avvolto in una sacca particolare chiamata pericardio, il cuore è collegato ai principali vasi sanguigni del corpo umano: l'atrio destro si unisce alle vene cave superiore e inferiore; il ventricolo destro è congiunto all'arteria polmonare; l'atrio sinistro è unito alle vene polmonari; infine, il ventricolo sinistro è connesso all'aorta.

A livello delle pareti che ne costituiscono la cavità, il cuore si caratterizza per la presenza di un tessuto muscolare molto particolare, in quanto capace di autocontrarsi, che prende il nome di miocardio.

Il cuore è l'organo centrale dell'apparato circolatorio; grazie alle 4 cavità muscolari di cui è fornito e agli importanti vasi a cui è collegato, infatti, il cuore agisce da pompa che:

Immette nei polmoni il sangue povero di ossigeno (di ritorno dagli organi e dai tessuti periferici), affinché questo possa ossigenarsi a livello degli alveoli,

e che

Distribuisce il sangue ossigenato (di ritorno dai polmoni) negli organi e nei tessuti periferici, in modo da garantire a questi il nutrimento indispensabile al loro benessere.

Alternando l'immissione di sangue nei polmoni alla distribuzione verso gli organi e i tessuti periferici, il cuore ha un'attività continua, il che è fondamentale per assicurare all'organismo l'ossigeno di cui ha bisogno.