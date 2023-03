Dormire su un materasso vecchio: quali sono i rischi

I materassi non hanno vita eterna e anche quelli che possono sembrare più resistenti, alla lunga necessitano di essere cambiati. Pur non esistendo date di scadenza per i materassi, dopo circa sette anni dall'acquisto e utilizzo quotidiano è bene iniziare a tenere sotto controllo il loro stato, per capire se si stanno formando cedimenti o rientranze che possono minare la qualità del sonno. Anche il livello di pulizia e igiene non è da sottovalutare e visto che con il passare del tempo può essere sempre più difficile mantenere perfettamente pulito il materasso, è meglio non protrarre troppo a lungo l'acquisto di uno nuovo. In caso contrario potrebbero verificarsi alcuni spiacevoli effetti negativi.

Conseguenze del dormire su un vecchio materasso Sonno disturbato

Dolori alla schiena e alle articolazioni

Maggior esposizione a polvere e allergeni

Sonno disturbato Un materasso molto usurato spesso non supporta il corpo adeguatamente e coricandoci sopra la sensazione può essere quella di essere scomodi. Non sentirsi a proprio agio nel momento del riposo però può portare a non dormire bene, a rigirarsi più volte nel letto nel corso della notte o a svegliarsi di continuo. Tutto ciò mina la qualità complessiva del riposo. Inoltre, i materassi vecchi rimangono più difficilmente freschi e possono non regolare correttamente la temperatura e il ricircolo dell'aria, tutti fattori che rendono il sonno meno sereno e possono far sentire costantemente stanchi, pigro o irritabile durante il giorno. La privazione del sonno può anche aumentare il rischio di gravi problemi di salute nel tempo, tra cui depressione, ipertensione, obesità e diabete, quindi meglio non rischiare.

Dolori alla schiena e alle articolazioni Un materasso che si ammorbidisce e abbassa nel tempo può portare il corpo a immergersi in esso o a piegarsi in modo innaturale. Questo può disallineare la colonna vertebrale o provocare fastidiosi punti di pressione, che a loro volta portano a dolori alla schiena o alle articolazioni.

Maggior esposizione a polvere e allergeni Un materasso in media può ospitare tra i 100.000 e 10 milioni di acari della polvere, micro organismi che si nutrono di scaglie di pelle morta. Nonostante si tenti di tenerli puliti e detersi e si cambi la biancheria con regolarità, nel tempo i materassi possono anche accumulare particelle che si diffondono nella camera da letto come polvere, peli di animali domestici o il polline che può entrare dalle finestre aperte. Questa esposizione a polveri e allergeni è nociva per chiunque ma impatta ancora di più in soggetti che soffrono di allergie pregresse o asma, che possono vedere peggiorare i propri sintomi. Respirare questi agenti può generare una maggiore produzione di muco, prurito, schiarimento della gola, gocciolamento retronasale, tosse, mal di testa o affaticamento. Inoltre, può anche portare a russare di più o a sentirsi più pigri durante il giorno, una condizione che influire sulla quotidianità.

Quando comprare un nuovo materasso La durata media del materasso è compresa tra i 7 e i 10 anni ma diversi fattori possono influenzare questa forbice temporale. I materassi in schiuma di alta qualità o lattice naturale tendono a durare più a lungo di quelli a molle interne ma ovviamente la differenza la fa anche l'utilizzo. Un letto sul quale ci si corica tutti i giorni dura sicuramente meno di uno usato occasionalmente. Oltre agli anni di vita e alla frequenza di fruizione, segnali che indicano che potrebbe essere giunto il momento di cambiare il materasso sono anche la qualità del sonno inferiore a un tempo e non imputabile ad altri fattori, dolori sempre attribuibili alla fase di riposo, l'acutizzarsi di eventuali allergie o patologie respiratorie e la vista di cedimenti e avvallamenti sulla superficie del materasso.