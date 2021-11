Questi i principali da mettere in atto.

Fortunatamente esistono metodi per alleviare temporaneamente i sintomi e riposare serenamente.

Solitamente i sintomi legati a questo malanno sono naso chiuso o che cola , mal di gola e difficoltà a respirare . Nella maggior parte dei casi durano dai 7 ai 10 giorni e dormire male per un periodo di tempo tanto prolungato potrebbe rappresentare un problema sotto diversi aspetti.

Dormire bene è fondamentale per mantenersi in salute e attivi nel corso della giornata. Quando si è colpiti dal raffreddore, tuttavia, può essere difficile riposarsi al meglio.

Le opzioni sono diverse. Si può ad esempio bere un tè deteinato con miele , una camomilla , una tisana allo zenzero o alla frutta o un decotto . Anche le zuppe di verdure sono particolarmente indicate.

Se si è in presenza di muco può essere molto utile un espettorante , ovvero un medicinale che scioglie il muco nei polmoni .

Uno dei sintomi comunemente associati al raffreddore che può tenere svegli tutta la notte è la tosse . Per lenirla si possono assumere alcuni cucchiai di sciroppo ad azione lenitiva e calmante .

Usare un decongestionante nasale

Il decongestionante nasale agisce riducendo il gonfiore nel naso, che a sua volta può diminuire la produzione di muco. Questa sequenza di eventi dovrebbe rendere più facile respirare e quindi dormire. I decongestionanti nasali sono acquistabili in farmacia sotto forma di pillole, spray o gocce e solitamente non sono raccomandati per i bambini di età pari o inferiore a 3 anni.