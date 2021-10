Dormire e Fare la Doccia con le Lenti a Contatto: Si può Fare?

A chi porta le lenti a contatto può essere capitato, a volte, di scordarsene e di andare a dormire o infilarsi sotto la doccia senza essersele tolte.

Se questo avviene in modo sporadico non è necessario preoccuparsi, ma è importante sapere che non si tratti di una pratica positiva, e che se reiterata spesso potrebbe portare a fastidi o ulteriori danni agli occhi e alla vista, più o meno gravi.

Inconvenienti a parte, portare le lenti a contatto spesso può essere meglio degli occhiali: ecco perché.