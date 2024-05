Dormire bene può compensare la predisposizione alle malattie cardiache?

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Il sonno incide su molte funzioni fisiologiche e psicologiche, per questo cercare di dormire bene e le ore sufficienti all'organismo per rigenerarsi è fondamentale.

Inoltre, come confermato da Xiaomin Zhang, autore dello studio e professore di salute professionale e ambientale presso la facoltà di Scienza e Tecnologia dello Huazhong Tongji Medical College, nel corso delle loro osservazioni i ricercatori hanno scoperto che anche: "gli individui con una predisposizione genetica più elevata possono trarre beneficio da sonni che non si interrompono e della durata giusta".

Che il sonno contribuisca in modo importante al mantenimento della salute generale è noto da tempo, ma ora un nuovo studio realizzato in Cina e pubblicato su JAMA Network Open, è giunto alla conclusione che un buon riposo riduca la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari , indipendentemente dal rischio genetico che una persona può avere.

Come si è svolto lo studio?

Questo nuovo studio si basa su una ricerca pubblicata nel 2023 sull'European Heart Journal, che dopo una lunga osservazione aveva scoperto chele persone che avevano mantenuto modelli di sonno sani per un periodo da due a cinque anni avevano ridotto il rischio di malattie cardiovascolari.

Indagando ulteriormente su questi risultati, Zhang e i suoi colleghi hanno raccolto dati sulle abitudini del sonno di oltre 15.300 persone in pensione in Cina. L'età media dei partecipanti era di 66 anni e circa il 58% erano donne. Nessuno aveva cancro o malattie cardiovascolari in corso quando è iniziato lo studio.

I volontari hanno compilato dei questionari e sono stati sottoposti a un esame medico all'inizio dello studio, e poi di nuovo cinque anni dopo. Nel questionario veniva chiesto di segnalare le proprie abitudini relative al sonno, compresa l'ora in cui si andare a dormire, la durata del sonno, la qualità e la presenza o meno di pisolini pomeridiani.

Partendo da questi dati il gruppo di ricerca ha determinato se le abitudini del sonno di una persona erano favorevoli o sfavorevoli, in base all'idea di "Dormire bene", un concetto nel quale rientrano alcune specifiche: dormire dalle 7 alle 8 ore ogni notte, andare a letto tra le 22:00 e mezzanotte, riferire una qualità del sonno buona o discreta e fare un pisolino a mezzogiorno per non più di un'ora.

Oltre ai questionari sul sonno, i ricercatori hanno utilizzato la genotipizzazione per valutare il rischio genetico dei partecipanti di sviluppare ictus e malattie coronariche.

Alla fine, Zhang e i suoi colleghi hanno scoperto che le persone che riportavano abitudini di sonno costantemente migliori avevano un rischio inferiore di sviluppare malattie coronariche, malattie cardiovascolari e ictus, indipendentemente dal rischio genetico di una persona per queste malattie.

Nello specifico, il rischio inferiore di sviluppare una malattia coronarica sarebbe pari al 16% in meno, mentre di ictus del 34%.

I partecipanti che dormivano bene e in modo costante e avevano un basso rischio genetico, hanno riscontrato un rischio inferiore del 35% di malattia coronarica e un rischio di ictus inferiore del 52% rispetto alle persone all'estremità opposta dello spettro, che erano ad alto rischio. per malattie cardiovascolari e aveva cattive abitudini di sonno.

I risultati dello studio indicano anche che le persone con un elevato rischio genetico di ictus e di malattie coronariche possono ridurre il rischio di queste condizioni mantenendo buone abitudini di sonno.