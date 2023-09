Domande menopausa: quali quesiti porre al ginecologo

Pur essendo un passaggio normale e inevitabile, le conoscenze in proposito non sono sempre approfondite, al contrario molte donne nutrono non pochi dubbi e incertezze . Ecco allora le domande che si dovrebbero fare al proprio ginecologo per viverla al meglio.

Alla base ci sono un rallentamento prima e una cessazione poi dell'attività delle ovaie , che smettono progressivamente di produrre gli ovociti , che perdono via via anche la capacità di essere fecondati , e i due principali ormoni sessuali femminili, gli estrogeni e il progesterone . Anche il testosterone , ormone maschile prodotto anche dall'organismo femminile, diminuisce gradualmente.

In media, le prime avvisaglie cominciano a manifestarsi intorno ai 45 anni e la menopausa scatta verso i 51 anni , ma è difficile generalizzare: ciascuna donna ha i propri tempi e le proprie reazioni, che variano in relazione ad alcuni fattori, come lo stile di vita, l'ambiente e la genetica. Per questo, si dice che ogni menopausa è diversa dall'altra.

Comunemente, il termine menopausa viene utilizzato per definire tutto il periodo climaterico, ossia la fase che precede la completa cessazione del ciclo mestruale , in cui iniziano a verificarsi delle irregolarità mestruali e possono comparire alcuni sintomi sia fisici sia psicologici.

Attenzione, però perché altri eventi possono causare la perdita del ciclo mestruale e possono essere confusi con la menopausa, come la gravidanza, problemi alla tiroide o all' ipofisi , tumori ovarici , malattia dell' ovaio policistico (PCOS). Ecco perché è importante consultare un esperto.

Nella maggior parte dei casi, la menopausa è un processo progressivo , che non compare improvvisamente con sintomi ben delineati. Spesso dunque non è facile capire che si sta entrando in una nuova fase della propria vita. Ecco perché è importante chiedere al proprio medico di spiegare quali sono i segnali da tenere d' occhio .

Si tratta di un sintomo da non sottovalutare, non solo perché può essere molto fastidioso ma anche perché può essere un importante campanello di allarme. Quanto più la donna è soggetta a vampate di calore, infatti, e tanto più risente del calo estrogenico, di conseguenza è tendenzialmente vulnerabile a tutte quelle altre malattie legate in modo indissolubile alle variazioni ormonali, come osteoporosi, ipertensione , malattie cardiovascolari .

Dipendono da una disregolazione del centro termoregolatore , che ha sede nel cervello e ha il compito di regolare la temperatura corporea : in pratica, a causa della carenza di estrogeni , esso percepisce una temperatura più elevata di quella reale, quindi innesca le vampate per disperdere il calore in eccesso.

I cambiamenti ormonali che si associano alla menopausa comportano effetti significativi anche sullo stato della pelle. Gli estrogeni, infatti, svolgono una serie di azioni importanti a livello cutaneo : stimolano il rinnovamento cellulare, garantiscono il giusto livello di idratazione, favoriscono la prodizione delle proteine che donano elasticità e morbidezza all' epidermide , come collagene ed elastina , permettono una distribuzione uniforme della melanina .

Pap test e mammografie regolari sono ancora più importanti quando si entra in menopausa perché il rischio di alcuni tumori aumenta man mano che si invecchia. L'ideale è parlare con il proprio ginecologo per stabilire la frequenza migliore dei controlli in base alla propria storia sanitaria.

Quali cure posso fare?

Non esiste un trattamento standard: oggi sono disponibili vari tipi di cure, da personalizzare a seconda dei casi. Il consiglio è di rivolgersi allo specialista ginecologo alle prime avvisaglie, così da decidere insieme a lui come procedere.

In genere, se la donna non presenta particolari fattori di rischio, soffre di pochi sintomi e in maniera non troppo intensa si opta per le terapie mirate e/o locali, come ovuli, creme o gel a base di estrogeni per i disturbi urogenitali.

Se questi rimedi non funzionano, le problematiche sono numerose e/o hanno un impatto importante sulla qualità della vita oppure se la donna presenta altri fattori di rischio cardiovascolari o per l'osteoporosi o, ancora, ha una menopausa precoce, il ginecologo in genere consiglia la terapia ormonale, una cura a base estrogeni e progestinici, che ha l'obiettivo di ripristinare l'equilibrio ormonale presente prima della menopausa.