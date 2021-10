Non capita di rado che le persone che soffrono di dolori cronici o che in passato siano state vittime di fratture o lesioni avvertano un cambiamento della propria condizione di salute in relazione al mutamento del meteo.

Le possibili spiegazioni a questi eventi attualmente non sono ancora ben chiare , anche perché fino ad oggi la questione è quasi sempre stata trattata come una leggenda metropolitana o poco più.

L'acutizzarsi di dolori in concomitanza con le variazioni climatiche interessa soprattutto le zone del corpo più deboli come il tratto cervicale o la schiena , ma anche quelle già interessate da fratture , vecchi interventi chirurgici, ernie o altri disturbi.

Cosa dice uno studio inglese

Secondo una ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell'Università di Manchester, guidati dal professor Dixon, le credenze popolari associate alla meteoropatia avrebbero un fondamento scientifico.

Lo studio, denominato Cloudy with a chance of pain, ha preso in esame circa 13000 cittadini inglesi provenienti da tutto il Regno Unito che convivono con dolore cronico, in particolare pazienti con artrite, per un periodo di osservazione di 14 mesi.

Ad ognuno di loro è stato chiesto di registrare giornalmente, tramite un'App creata appositamente, ogni cambiamento di percezione nel dolore avvertito, anche il più lieve, e di descriverlo in modo preciso. Contemporaneamente, un rilevatore GPS ha registrato costantemente la loro posizione e le condizioni meteorologiche in atto nel momento in cui venivano indicati i cambiamenti.

I risultati della ricerca

Al termine dell'osservazione e dopo un'attenta analisi dei tantissimi dati raccolti è emerso che il meteo possa davvero condizionare la percezione del dolore per determinate patologie.

In ordine di incidenza, sarebbero in particolare l'alta percentuale di umidità, condizioni di bassa pressione e tempo molto ventilato le condizioni meteorologiche più frequenti in giornate in cui i pazienti hanno detto di provare più dolore.

Gli scienziati impegnati nella ricerca sono riusciti a quantificare questo acutizzarsi del malessere con una percentuale pari a circa il 20% in più.