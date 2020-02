Cosa sono i Dolori alle Dita delle Mani? I dolori alle dita delle mani sono le sofferenze dai connotati variabili, che, com'è facilmente intuibile dal chiaro riferimento alla sede delle sensazioni dolorose in questione, interessano le estremità finali degli arti superiori.

Nella maggior parte dei casi, i dolori alle dita delle mani sono disturbi lievi e non particolarmente debilitanti, che compaiono in risposta a situazioni transitorie; meno comunemente, sono un sintomo grave e debilitante, che insorge a causa di condizioni rilevanti dal punto di vista clinico. Caratteristiche A seconda della causa scatenante, i dolori alle dita delle mani possono essere: Palpitanti, cioè intensi e martellanti;

Simili a crampi;

Un'alternanza tra forti fitte dolorose e momenti di apparente guarigione;

Equiparabili alle punture di uno spillo o alle piccole scosse elettriche. Oltre a influenzare i connotati dei dolori alle dita delle mani, i fattori causali giocano un ruolo cruciale anche in altro un contesto: la sede e il numero di dita sofferenti. È, infatti, strettamente dipendente dai fattori scatenanti il coinvolgimento di un ben preciso dito, di un gruppo di dita oppure di tutte le dita. Quanto comune è soffrire di dolori alle dita della mani? I dolori alle dita delle mani rappresentano un sintomo molto diffuso; è difatti molto raro incontrare individui che non hanno mai avvertito, almeno una volta vita, alcuna sofferenza dolorosa alle dita delle mani.

Sintomi e Complicazioni Diversi altri sintomi nonché alcuni segni possono accompagnare i dolori alle dita delle mani.

Con sede sulle stesse dita dolenti, questi sintomi e questi segni variano in relazione alla condizione scatenante; ciò vuol dire, per esempio, che i dolori alle dita delle mani dovuti all'osteoartrosi si accompagnano a sintomi diversi da quelli osservabili in presenza di dolori alle dita delle mani dovuti a un'ustione.

Entrando più nei dettagli dell'argomento, tra i sintomi e i segni che più comunemente si abbinano alla presenza di dolori alle dita delle mani, figurano: Intorpidimento e formicolio.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : diabete mellito, morbo di Dupuytren, fenomeno di Raynaud, sindrome del tunnel carpale e sclerosi multipla.

: diabete mellito, morbo di Dupuytren, fenomeno di Raynaud, sindrome del tunnel carpale e sclerosi multipla. Difficoltà a impugnare gli oggetti, a scrivere, a digitare ecc.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : morbo di Dupuytren, artrosi alle mani, artrite reumatoide, sindrome di De Quervain e distrofie muscolari.

: morbo di Dupuytren, artrosi alle mani, artrite reumatoide, sindrome di De Quervain e distrofie muscolari. Senso di rigidità articolare.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : artrosi alle mani e artrite reumatoide.

: artrosi alle mani e artrite reumatoide. Gonfiore.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : fratture, contusioni e punture o morsi d'insetto.

: fratture, contusioni e punture o morsi d'insetto. Presenza di un ematoma.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : fratture e contusioni.

: fratture e contusioni. Sanguinamento.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : lesioni cutanee e ustioni.

: lesioni cutanee e ustioni. Presenza di vescicole.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : ustioni.

: ustioni. Segni d'infezione.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : ferite cutanee e ustioni.

: ferite cutanee e ustioni. Dolore durante i movimenti delle dita.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : artrosi alle mani, cisti tendinee, artrite reumatoide e sindrome di De Quervain.

: artrosi alle mani, cisti tendinee, artrite reumatoide e sindrome di De Quervain. Atrofia dei muscoli.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : distrofie muscolari, artrosi alle mani e artrite reumatoide.

: distrofie muscolari, artrosi alle mani e artrite reumatoide. Presenza di noduli teneri o duri al tatto.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : cisti tendinee e tumori.

: cisti tendinee e tumori. Presenza di noduli di Heberden.

Associati ai dolori alle dita delle mani in : artrosi alle mani e artrite reumatoide. Quando rivolgersi al medico? I dolori alle dita delle mani sono un sintomo che deve preoccupare e indurre la persona interessata a consultare un medico, quando: Sono in atto da diversi giorni;

La loro intensità, anziché migliorare, continua a peggiorare;

Sono comparsi per motivi apparentemente inspiegabili;

Sono associati a sintomi di una certa rilevanza clinica (es: difficoltà a impugnare gli oggetti, gravi perdite di sangue, presenza di diabete ecc.);

Malgrado la terapia, continuano a persistere senza accennare a diminuire d'intensità. In genere, le contusioni alle dita delle mani, i tagli alle dita delle mani, le ustioni di primo grado a carico delle dita delle mani e altre circostanze simili della stessa rilevanza clinica producono dolori alle dita delle mani transitori, che non necessitano di un consulto medico o di una terapia specifica. Complicazioni Eventuali complicanze che possono interessare un individuo con dolori alle dita delle mani possono dipendere da: Una causa grave (es: tumori, ustioni di terzo grado, ustioni di quarto grado ecc.);

Il mancato trattamento di una condizione scatenante, la cui risoluzione richiede una terapia specifica.

Diagnosi Quando i dolori alle dita delle mani destano preoccupazioni e/o la loro origine è apparentemente sconosciuta, è doveroso condurre una serie di indagini diagnostiche, per risalire alla causa scatenante, capire la gravità del problema in corso e, infine, pianificare la terapia più adeguata.

La diagnosi delle cause di dolori alle dita delle mani parte sempre da un'anamnesi completa, un approfondito esame obiettivo e il racconto dei sintomi da parte del paziente; quindi, in base alle informazioni che emergono da queste prime 3 valutazioni, può proseguire con: Esami del sangue ;

; Esami radiologici riferiti alla mano e alle dita sofferenti (raggi X, risonanza magnetica nucleare e/o TAC);

riferiti alla mano e alle dita sofferenti (raggi X, risonanza magnetica nucleare e/o TAC); L 'elettromiografia ;

; Una visita neurologica. Perché è importante scoprire le cause scatenanti? Sapere cosa causa i dolori alle dita della mani è molto importante, perché permette di pianificare la terapia attraverso cui è possibile ottenere la guarigione (o, quanto meno, un miglioramento della sintomatologia).

Terapia In presenza di dolori alle dita delle mani, la cura adottata varia in relazione alla causa scatenante.

In termini pratici, questo significa che i dolori alle dita delle mani dovuti alle fratture delle falangi necessitano di un trattamento diverso dai dolori alle dita delle mani dovuti al diabete mellito. Esempi di trattamento contro i dolori alle dita delle mani Se i dolori alle dita delle mani sono dovuti alle fratture delle falangi, il trattamento prevede: applicazione di un gesso o una stecca rigida sul o sulle dita interessate, riposo della mano interessata, analgesici per mitigare il dolore e fisioterapia una volta avvenuto il callo osseo.

Se i dolori alle dita delle mani dipendono dalla neuropatia diabetica, il paziente troverà giovamento da tutti quei trattamenti indicati in caso di diabete mellito (dieta appropriata, esercizio fisico, riduzione del peso corporeo ecc.).

Se i dolori alle dita delle mani deriva da contusioni, la terapia è molto semplice e consiste nell'applicazione di ghiaccio, al fine di alleviare la sensazione dolorosa. Se i dolori alle dita delle mani sono correlati a un'onicomicosi, il trattamento prevede la somministrazione di un antimicotico a uso topico o a uso sistemico e un'attenzione particolare per l'igiene delle unghie.

Se i dolori alle dita delle mani dipendono dall'artrosi alle mani, il trattamento può variare da conservativo a chirurgico, a seconda della gravità della degenerazione a carico della cartilagine articolare. Tra i trattamenti conservativi, spiccano l'applicazione di ghiaccio, l'assunzione di FANS, la fisioterapie e le iniezioni di corticosteroidi; tra i trattamenti chirurgici, invece, figurano l'artrodesi, l'artroplastica e l'osteotomia.