Cervicali: Cause, Sintomi e Rimedi

Cos'è Cosa s’intende per Cervicali? Shutterstock "Soffrire di cervicali" è un'espressione molto diffusa, che fa parte del gergo comune di tante persone, usata per definire in modo improprio il dolore al collo, condizione anche nota come dolore cervicale o cervicalgia. Una dicitura più corretta potrebbe essere "dolori cervicali"; si tratta però di una pura sottigliezza: il termine "cervicali" inteso come dolore al collo è talmente radicato nel lessico quotidiano, che è accettato e ben esplicativo dell'argomento di cui s'intende parlare. Questo articolo ha l'obiettivo di analizzare il disturbo cervicale nel suo insieme, dando però maggiore risalto a quelle che sono le cause, le manifestazioni e le terapie più comuni della cervicalgia. Per approfondire alcuni argomenti soltanto citati nei prossimi paragrafi, si invita il lettore a consultare l'articolo dedicato alla Cervicalgia. Dolori Cervicali e Colonna Cervicale: un breve ripasso di Anatomia Per comprendere meglio le cervicali intese come dolori al collo, è fondamentale conoscere a grandi linee l'anatomia del tratto cervicale del corpo umano. Quest'area anatomica comprende vertebre, legamenti, muscoli, tendini e strutture nervose. Le vertebre sono in tutto 7 e sono definite con l'aggettivo "cervicali", proprio per rievocare la zona anatomica di appartenenza.

Fondamentali a sostenere il cranio, le vertebre cervicali compongono il primissimo tratto della colonna vertebrale, anche noto come tratto cervicale o colonna cervicale; dopo di esse, il rachide prosegue, nell'ordine, con le 12 vertebre toraciche, le 5 lombari, le 5 sacrali (unite nell'osso sacro) e le 4-5 coccigee (unite nel coccige). Per ragioni di comodità, anatomisti e medici tendono a indicare le vertebre cervicali con la lettera C più un numero da 1 a 7 che ne specifica la posizione. Legamenti, muscoli e tendini sono elementi deputati fondamentalmente a fornire stabilità e mobilità alle vertebre cervicali; insieme a quest'ultime costituiscono l'impalcatura muscolo-scheletrica dell'area anatomica del collo. Infine, rimangono le strutture nervose: il tratto cervicale del rachide ospita la prima porzione del midollo spinale e i primi 8 nervi spinali (nervi spinali cervicali), i quali, una volta fuoriusciti dalle vertebre, si estendono verso le loro sedi di destinazione. Epidemiologia: quanto sono comuni le Cervicali? Le cervicali sono una condizione dolorosa che colpisce soprattutto gli adulti; tuttavia, chiunque può soffrirne, anche un giovane. Insieme al mal di schiena lombare (lombalgia o dolore lombare), sono tra i disturbi più comuni con sede a livello del rachide. Il dolore cervicale riguarda uomini e donne con la medesima frequenza; il genere sessuale, pertanto, non ha una particolare rilevanza dal punto di vista epidemiologico. In Italia, le statistiche dicono che il 60% delle persone ha sofferto di dolori cervicali almeno una volta nella vita e che sono circa 15 milioni gli individui che hanno avuto bisogno di cure mediche per questa diffusa problematica.

Sintomi e Complicazioni Il termine "cervicali" descrive una condizione di dolore al collo. Spesso, però, chi soffre di dolore cervicale lamenta anche altri sintomi, che variano in funzione della causa scatenante. Caratteristiche del Dolore Cervicale Il dolore cervicale può essere di lieve entità, quasi un semplice fastidio, oppure può essere molto intenso, al punto da impedire qualsiasi movimento eccessivo del collo (il cosiddetto torcicollo). Il dolore cervicale può focalizzarsi in un punto ben preciso del collo oppure interessare un'area molto più ampia; generalmente, nel primo caso è una sensazione acuta, pungente e lancinante, mentre nel secondo caso è più tenue, meno forte. Il dolore cervicale può fare la sua comparsa in modi differenti: Può insorgere lentamente e gradualmente senza causa apparente.

Può svilupparsi immediatamente dopo un evento acuto (es: incidente automobilistico, cattiva posizione durante il sonno).

Può essere l'espressione ritardata di un evento acuto (dopo ore o giorni).

Può comparire in modo improvviso senza cause apparenti. I dolori cervicali possono durare pochi giorni, alcune settimane o anche di più.

Nei casi meno gravi, spesso si risolvono spontaneamente; in circostanze delicate, invece, possono avere carattere cronico o cronico-intermittente (alternare fasi sintomatiche a fasi di apparente remissione). Dolori Cervicali: i Sintomi associati Shutterstock Spesso, i dolori cervicali sono associati a sintomi quali cefalea (mal di testa), torcicollo e/o rigidità del collo. In alcuni specifici casi, è possibile anche osservarli in combinazione a disturbi di natura neurologica, come: Dolore radicolare avvertito lungo la spalla e il braccio;

Radicolopatia cervicale con alterazione dei riflessi, formicolio, intorpidimento e mancanza di forza a livello di arto superiore;

Perdita di controllo della funzione intestinale e/o vescicale (incontinenza intestinale e incontinenza vescicale);

Dolore radicolare e disturbi neurologici (formicolio, intorpidimento ecc.) a entrambi gli arti, superiori o inferiori;

Problemi di equilibrio e coordinazione. Cefalea La cefalea è presente soprattutto quando i dolori cervicali originano da problematiche muscolo-articolari. Tra chi soffre di cervicalgia, le forme di cefalea più osservate sono quella tensiva (cefalea tensiva o muscolo-tensiva) e quella cervicogenica (cefalea cervicogenica). A caratterizzare il tipo di cefalea sono, fondamentalmente, le cause del dolore cervicale. Quando il dolore cervicale si associa a cefalea si parla anche di dolore cervico-cefalico. Torcicollo e Rigidità Cervicale Torcicollo e rigidità cervicale indicano una difficoltà a muovere il collo (e la testa) da una parte all'altra.

Chi ne soffre avverte i muscoli rigidi e dolorosi: ecco perché non riesce a muovere il collo liberamente. Dolore Radicolare Il dolore radicolare è una sensazione che parte dal collo e prosegue lungo la spalla e il braccio.

A scatenare questa dolenzia è un'irritazione dei nervi spinali cervicali, i quali dalle loro emergenze a livello del rachide cervicale proseguono in buona parte verso l'arto superiore, andando a innervare muscoli e tessuti della zona. Il dolore radicolare, quindi, è presente quando il dolore cervicale ha una natura neurologica (es: ernia del disco). Quando il dolore cervicale si associa a dolore radicolare lungo l'arto superiore si parla anche di dolore cervico-brachiale. Per approfondire: Cervicobrachialgia: Cause, Sintomi e Cura Radicolopatia Cervicale Con l'espressione "radicolopatia cervicale" i medici intendono una serie di deficit neurologici, quali perdita dei riflessi, formicolio, intorpidimento e perdita di forza, avvertiti a livello dell'arto superiore. A provocare questa sintomatologia sono l'irritazione e la compressione di quei nervi spinali cervicali destinati a estendersi verso la spalla, il braccio e, infine, la mano. La radicolopatia cervicale è spesso associata al dolore radicolare precedentemente descritto. Tra le conseguenze tipiche della radicolopatia cervicale figura una certa incapacità di presa e/o sollevamento degli oggetti. Come il dolore radicolare, anche la radicolopatia cervicale è il risultato di dolori cervicali di natura neurologica. Conseguenze dei Dolori Cervicali Specie se associato ad altri sintomi, un forte dolore cervicale può risultare di disturbo al sonno notturno; inoltre, può anche interferire con la possibilità di svolgere le più normali attività quotidiane, come vestirsi, guidare, lavorare ecc. Cervicali: Quando Rivolgersi al Medico? Il dolore cervicale merita un immediato consulto medico quando: È successivo a un trauma a livello del collo (es: incidente automobilistico);

È molto intenso e non migliora col passare dei giorni;

Peggiora anziché attenuarsi;

È esteso a spalla, braccio e mano, e/o è associato a disturbi di natura neurologica (formicolio, intorpidimento, deficit di forza) a livello dell'arto superiore;

Rende difficile lo svolgimento delle normali attività quotidiane;

È associato a uno o più dei seguenti sintomi: forte cefalea, febbre, dolore radicolare e deficit neurologici a livello degli arti inferiori, incontinenza vescicale e/o intestinale, e problemi di equilibrio e coordinazione.

Diagnosi Diagnosi Dolore Cervicale: Come Carpirne le Cause Se dopo qualche giorno/settimana il dolore cervicale non accenna a migliorare, è buona norma rivolgersi a un medico e sottoporsi agli esami da lui indicati. Come spesso accade, il percorso diagnostico comincia dall'anamnesi e dall'esame obiettivo.

Se scrupolose, queste indagini permettono al medico di capire l'entità del disturbo presente e, in funzione di ciò, stabilire se occorrono test di approfondimento. Tra i possibili test di approfondimento, rientrano procedure di diagnostica per immagini (es: raggi X, risonanza magnetica nucleare, TAC), l'elettromiografia e gli esami del sangue. L'individuazione delle cause dei dolori cervicali è indispensabile alla realizzazione di un piano terapeutico appropriato. Varie figure specialistiche dell'ambito medico possiedono le competenze per stilare una diagnosi accurata di dolore al collo; tra queste figurano l'ortopedico, il fisiatra e il neurologo.

È però doveroso precisare che la scelta dello specialista a cui rivolgersi spetta al medico di base, il quale deve essere contattato per primo. Anamnesi L'anamnesi (o storia clinica) fornisce importanti informazioni in merito alla causa del dolore cervicale o ai fattori che ne hanno favorito la comparsa. Tramite l'anamnesi, il medico chiarisce tutti i dettagli della sintomatologia ponendo al paziente domande del tipo "quando sono comparsi i primi disturbi?", "il dolore va e viene?", "sono presenti deficit neurologici quali formicolio, intorpidimento ecc.?". Inoltre, scandaglia la storia medica del paziente (patologie e infortuni del passato più o meno recente, terapie in corso ecc.) e ne indaga l'attività lavorativa (tipo di lavoro), lo stile di vita (è sedentario oppure una persona attiva? Se è attiva, quali attività svolge? Ecc.) e, talvolta, le abitudini del sonno. Esame Obiettivo L'esame obiettivo (o esame fisico) consiste nella valutazione medica dello stato di salute generale del paziente.

Esso prevede delle manovre diagnostiche che servono al medico per constatare la presenza o meno di segni indicativi di una qualche condizione patologica. In un paziente che lamenta dolori cervicali, l'esame obiettivo comprende: L' osservazione dell'area cervicale e dell'assetto posturale del distretto collo-spalle-scapole.

dell'area cervicale e dell'assetto posturale del distretto collo-spalle-scapole. La palpazione dell'area cervicale, in particolare dei tessuti molli della zona, alla ricerca di eventuali tensioni e rigidità muscolari.

dell'area cervicale, in particolare dei tessuti molli della zona, alla ricerca di eventuali tensioni e rigidità muscolari. La valutazione del mobilità cervicale , tramite vari tipi di movimento del collo.

, tramite vari tipi di movimento del collo. La valutazione neurologica dell'arto superiore tramite un test dei riflessi, della forza e della sensibilità. Tutte queste indagini forniscono informazioni sullo stato di salute dei nervi spinali cervicali. Quando il dolore cervicale è dovuto a una sofferenza muscolo-articolare, le informazioni fornite dall'esame obiettivo e dall'anamnesi possono bastare per una diagnosi definitiva e accurata. Diagnostica per Immagini Raggi X I raggi X mostrano soprattutto le vertebre, permettendo un'analisi del loro stato di salute.

Sono utili all'identificazione delle varie forme di artrite (in particolare l'artrosi cervicale) e al riconoscimento dei tumori vertebrali. TAC Basata sull'impiego di radiazioni ionizzanti, la TAC fornisce immagini anatomiche di altissima qualità e ricche di dettagli.

Permette di individuare le patologie del rachide (es: discopatie, spondilolistesi ecc.) e del midollo spinale; inoltre, consente di analizzare lo stato di salute dei nervi spinali. Risonanza Magnetica La risonanza magnetica nucleare presenta un potere diagnostico sovrapponibile a quello della TAC; è però importante precisare che è basata su un meccanismo di funzionamento completamente diverso (campi magnetici invece delle radiazioni ionizzanti), molto meno nocivo per la salute dell'essere umano. Altri Esami Elettromiografia e Studio della Conduzione Nervosa L'elettromiografia combinata alla studio della conduzione nervosa è un test utile quando il dolore cervicale sembra essere dovuto all'irritazione e compressione di un nervo spinale.

Si tratta, infatti, di un esame che valuta la salute dei nervi e dei muscoli correlati. Analisi del Sangue Le analisi di laboratorio su un campione di sangue del paziente con dolori cervicali si spiegano quando c'è il sospetto che il disturbo sia dovuta a un'infezione.

Potrebbero servire anche alla diagnosi differenziale.