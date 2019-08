Ancora una volta in modo del tutto dipendente dalla causa scatenante, il dolore al testicolo sinistro può presentarsi in associazione ad altri sintomi.

Per esempio, in aggiunta al dolore, il tumore al testicolo determina anche una protuberanza palpabile a livello testicolare, senso di pesantezza allo scroto, dolore sordo all'addome, senso di malessere generale e tendenza ad affaticarsi con facilità; il varicocele è responsabile anche di gonfiore in sede scrotale; l'orchite, l'epididimite e la torsione testicolare producono anche gonfiore e arrossamento scrotale, febbre, dolore addominale, nausea, vomito, dolore durante la minzione e febbre; i traumi in sede scrotale producono anche un livido evidente nella zona dello scroto.