Dolore allo Sterno: cause e quando preoccuparsi

A seconda della causa, il dolore allo sterno può localizzarsi nella parte bassa del torace, a mezz'altezza o in alto vicino in prossimità del collo; talvolta, può irradiarsi dal basso verso l'alto, in direzione della gola.

Talvolta, la sensazione è descritta come un dolore retrosternale : questo vuol dire che la persona avverte male dietro lo sterno (nella parte posteriore). Come si vedrà, il dolore retrosternale è tipico di una condizione come il reflusso gastroesofageo .

Questo articolo si occuperà di analizzare le cause principali del dolore allo sterno, i sintomi che solitamente caratterizzano queste condizioni e quando è bene preoccuparsi in presenza di una sofferenza in sede sternale.

Noto anche come dolore sternale , il dolore allo sterno è un sintomo comune, che molti associano all' infarto del miocardio ma che in realtà è dovuto più spesso a disturbi decisamente meno gravi di una disfunzione del cuore.

Cause

Cosa vuol dire quando ti fa Male lo Sterno?

Il dolore allo sterno riconosce numerose cause.

L'area sternale (sterno e dintorni) comprende ossa, cartilagini, articolazioni, muscoli, organi dell'apparato digerente (esofago e parte dello stomaco) e di quello respiratorio (polmoni), il cuore.

Tutti questi elementi possono essere fonte di dolore.

Nella maggior parte dei casi, la sofferenza ha un'origine muscolo-scheletrica; più raramente, dipende problematiche digestive, respiratorie, cardiache o altro (es: fattori psicologici).

Cause muscolo-scheletriche

Di seguito sono riportate le condizioni muscolo-scheletriche solitamente associate a dolore allo sterno.

Costocondrite

La costocondrite è la principale causa muscolo-scheletrica di dolore allo sterno.

Consiste nell'infiammazione delle cartilagini costali, ossia quelle cartilagini che connettono le coste allo sterno.

A causare la costocondrite può essere un trauma, il sovraccarico funzionale dei tessuti coinvolti (questa circostanza si osserva tipicamente in chi si allena in palestra) o l'artrosi; talvolta, è impossibile individuare un motivo preciso all'origine della sofferenza

Il dolore è acuto, spesso leggermente decentrato, con interessamento di una o più coste e con la tendenza a peggiorare in occasione di colpi di tosse o starnuti.

La costocondrite è una condizione molto fastidiosa, perché può durare mesi; tuttavia, non deve allarmare particolare, in quanto non è grave.

Infortuni all'articolazione sterno-clavicolare

L'articolazione sterno-clavicolare (o sterno-claveare) è il giunto articolare che connette la parte superiore dello sterno alla clavicola.

Di solito, gli infortuni a questa articolazione hanno un'origine traumatica: gli incidenti stradali e gli scontri violenti durante gli sport di contatto sono le principali circostanze che sfociano in infortuni in quest'area del corpo.

Più raramente, l'articolazione può soffrire a causa di fenomeni artrosici o per via di altre condizioni, lassità legamentosa (che favorisce la lussazione dell'articolazione), artrite reumatoide e infezioni.

Infortuni all'articolazioni sterno-clavicolare causano:

Dolore e gonfiore nella parte superiore del torace (dove la clavicola si porta allo sterno);

Difficoltà o dolore durante i movimenti della spalla (si ricorda che l'articolazione sterno-clavicolare è considerata anche una delle 5 articolazioni della spalla);

Rumori articolari ("clic" o "popping").

Fratture e traumi alla clavicola

Traumi, fratture, lussazioni e contusioni alla clavicola sono tutte potenziali cause di dolore allo sterno.

In questi frangenti, la sofferenza sternale si accompagna a:

Gonfiore e lividi sulla zona dolente;

Rumori articolari;

Difficoltà, dovuta all'intenso dolore, a portare il braccio omolaterale sopra la testa;

Cedimento anomalo della spalla in avanti.

Frattura dello sterno

La frattura dello sterno può essere il risultato di un forte trauma al centro del torace.

Un trauma di questo tipo può verificarsi durante un incidente stradale, a causa della cintura di sicurezza: quando l'impatto è molto forte, infatti, la cintura che lega la persona può forzare sullo sterno fino a causarne la frattura.

Anche gli sport di contatto, come per esempio il rugby, sono considerati a rischio.

Il dolore allo sterno dovuto a questo tipo di fratture è molto intenso, si accentua durante l'inspirazione e l'espirazione, e si accompagna a gonfiore locale, rumori articolari anomali e difficoltà respiratorie (dovute essenzialmente al dolore).

Un allenamento molto intenso per il petto, che stimola in particolar modo i fasci sternali del muscolo gran pettorale, può sfociare nei giorni successivi in un dolore allo sterno più o meno fastidioso.

Non è nulla di preoccupante: sono i cosiddetti DOMS, che si risolvono spontaneamente nel giro di qualche giorno.

Diverso è il caso di quando i muscoli che interagiscono con lo sterno subiscono uno stiramento di natura traumatica o da sovraccarico: in questo caso, si tratta di un vero e proprio infortunio, che merita un trattamento adeguato.

Occorre tuttavia precisare che lo stiramento di un muscolo come il gran pettorale è un'evenienza molto remota.

Cause digestive

Di seguito è riportata una breve panoramica delle principali cause di dolore sternale collegate in qualche modo all'apparato digerente.

Dolore allo Sterno e bruciore di stomaco

Per bruciore di stomaco, o pirosi, si intende una condizione caratterizzata da un'aumentata produzione di secrezioni acide da parte dello stomaco e dall'irritazione della mucosa gastrica dovute a queste stesse secrezioni.

In genere, si tratta di un fenomeno transitorio non patologico.

Tra i più comuni fattori scatenanti figurano:

Il bruciore di stomaco è tipicamente responsabile di dolore retrosternale.

Dolore allo Sterno e reflusso

Quando si parla di reflusso gastroesofageo o reflusso gastrico, il riferimento è a una condizione caratterizzata dalla risalita dei succhi gastrici acidi dallo stomaco all'esofago, con conseguente irritazione della mucosa esofagea.

Questo fenomeno può essere sporadico oppure cronico; quando è cronico, si tratta di una vera e propria patologia, nota come malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

La malattia da reflusso gastroesofageo è dovuta al malfunzionamento del cardias, la valvola posta tra esofago e stomaco il cui compito è appunto evitare la risalita del contenuto gastrico dallo stomaco all'esofago.

Fattori che possono col tempo compromettere il buon funzionamento del cardias sono:

La MRGE è tipicamente causa di dolore allo sterno dopo mangiato; più esattamente, si tratta di un dolore retrosternale, che arriva fino al collo.

Dolore allo Sterno ed ernia iatale

L'ernia iatale è la protrusione dello stomaco attraverso lo iato diaframmatico esofageo, cioè il foro del diaframma in cui si inserisce l'esofago.

I medici non hanno ancora individuato le precise cause dell'ernia iatale; tuttavia, hanno notato un'associazione causa-effetto tra questa condizione e:

Traumi addominali,

Anomalie congenite dello iato esofageo,

Obesità e sovrappeso,

Fumo di sigaretta,

Sollevamento di oggetti pesanti,

Tosse cronica.

Nell'ernia iatale, il dolore allo sterno potrebbe associarsi ad altri sintomi, quali difficoltà a deglutire ed eruttazione frequente.

Cause respiratorie

Di seguito, sono riportate le principali cause respiratorie di dolore allo sterno.

La pleurite è l'infiammazione della pleura; la pleura è il doppio foglietto di membrana sierosa che aderisce al polmone (pleura viscerale) e alla cavità toracica (pleura parietale).

Varie condizioni possono provocare pleurite; tuttavia, nella maggior parte dei casi, la causa è un'infezione batterica.

Il dolore sternale da pleurite è un disturbo che peggiora tipicamente durante l'inspirazione, l'espirazione e i colpi di tosse; inoltre, si accompagna spesso a un certo grado di dispnea, a tosse e a febbre.

Bronchite

La bronchite è l'infiammazione dei bronchi; può essere acuta o cronica a seconda dell'intensità e della persistenza della sintomatologia.

Le infezioni delle vie respiratorie (es: raffreddore, influenza ecc.) e, subito dopo, l'esposizione a sostanze irritanti (es: fumo, smog ecc.) rappresentano le cause principali di bronchite acuta; fumo di sigaretta, asma, allergie ed esposizione a smog, vapori, polveri e altri irritanti, invece, sono i fattori causali principali di bronchite cronica.

Oltre a provocare dolore sternale, la bronchite è responsabile anche di: tosse grassa, respiro sibilante, difficoltà respiratoria di severità variabile (in genere è appena accennata); inoltre, se ha una natura infettiva, si associa spesso anche a febbre e rinorrea.

La polmonite è l'infiammazione dei polmoni.

Nella maggior parte dei casi, è dovuta a un'infezione virale (polmonite virale) o batterica (polmonite batterica).

Nella polmonite, il dolore allo sterno rientra in un quadro clinico che comprende anche:

Febbre alta;

Tosse persistente;

Difficoltà respiratoria (più o meno grave a seconda della severità dell'infezione).

Dolore allo Sterno e COVID Il dolore allo sterno è annoverato tra i sintomi delle forme moderate-gravi di COVID-19, l'infezione respiratoria sostenuta dal Coronavirus SARS-CoV-2 e responsabile della pandemia iniziata nei primi mesi del 2020.

Altre Cause di Dolore allo Sterno

Dolore allo Sterno e infarto del miocardio

Il dolore allo sterno può essere anche un sintomo di infarto del miocardio.

È tuttavia doveroso puntualizzare subito che l'attacco di cuore colpisce in genere persone con uno stato di salute del cuore già compromesso e di età superiore ai 40 anni; quindi, se un individuo under-40 e in piena salute sviluppa un dolore allo sterno, non deve temere per un infarto del miocardio, in quanto con molta probabilità la causa è un'altra.

Precisato questo aspetto, ecco alcune informazioni fondamentale sull'attacco di cuore e su come riconoscerlo:

Com'è noto ai più, l'infarto del miocardio costituisce un'emergenza medica, che impone un intervento sanitario immediato.

Dolore allo Sterno e ansia

Il dolore allo sterno è una delle possibili manifestazioni dell'attacco di panico, ossia quel fenomeno caratterizzato dall'insorgenza improvvisa di un forte senso di disagio, paura e ansia, che si accompagna a sintomi emotivi ma anche fisici (come appunto il dolore sternale).

Oltre a provocare dolore allo sterno, l'attacco di panico si presenta anche con: