Dolore alla Scapola: Cause e Quando Preoccuparsi

Il dolore alla scapola è un sintomo abbastanza comune, indotto da numerose condizioni diverse.

In genere, è dovuto a sofferenze muscolo-scheletriche non particolarmente preoccupanti; più raramente, è un sintomo riferito, espressione di patologie viscerali che, talvolta, richiedono un intervento terapeutico immediato.

Le caratteristiche con cui si presenta il dolore alla scapola dipendono dalle cause che l'hanno provocato, così come i sintomi associati.

Il trattamento è mirato ai fattori causali, il che spiega per quale motivo serve una diagnosi accurata che faccia luce sui motivi della comparsa di questo sintomo.

Dolore alla Scapola: cosa s'intende? Il dolore alla scapola, o dolore scapolare, è un sintomo che può riscontrarsi in presenza di numerose condizioni. Può trattarsi di un sintomo effettivamente dovuto a una problematica locale (cioè con sede scapolare) oppure di un sintomo riferito, ossia avvertito a livello scapolare ma con origine in un'altra parte del corpo umano. Nella maggior parte dei casi, il dolore scapolare non deve allarmare particolarmente; occorre però precisare che, se persistente e/o se combinato ad altri sintomi sospetti, merita un approfondimento medico, talvolta anche immediato. Anatomia e Funzione della Scapola: un breve ripasso La scapola è l'osso pari, a forma di triangolo rovesciato (l'apice punta verso il basso), che si appoggia all'angolo superiore della porzione posteriore della gabbia toracica e che contribuisce alla formazione dell'articolazione gleno-omerale, il giunto articolare più importante della spalla. Sulla scapola, sono individuabili tre superfici: una anteriore, una posteriore e una laterale. La superficie anteriore si distingue per la fossa sottoscapolare e per un uncino osseo situato quasi all'apice laterale dell'osso, il cui nome è processo coracoideo; la superficie posteriore si contraddistingue per una cresta ossea trasversale, chiamata spina della scapola, la quale proietta sul bordo superiore dell'osso un altro uncino, il cui nome è, in questo caso, acromion; infine, la superficie laterale è caratteristica per la presenza della cavità glenoidea (o semplicemente glena), la quale è la superficie articolare che, congiungendosi alla testa dell'omero, forma l'articolazione gleno-omerale. La scapola è collegata a svariati muscoli (romboidi, trapezio medio, trapezio inferiore, grande rotondo, dentato anteriore, muscoli della cuffia dei rotatori, elevatore della scapola ecc.), la cui integrità è fortemente connessa alla salute della spalla (intesa come articolazione gleno-omerale) e del rachide, in particolare i tratti cervicale e toracico. A conclusione di questo breve ripasso, è doveroso puntualizzare che la scapola prende parte ad altre tre articolazioni (una vera e due false): Acromion-claveare (vera), tra acromion ed estremità laterale della clavicola;

(vera), tra acromion ed estremità laterale della clavicola; Scapolo-toracica (falsa), tra superficie anteriore della scapola e gabbia toracica;

(falsa), tra superficie anteriore della scapola e gabbia toracica; Acromion-omerale (falsa), tra acromion e superficie superiore della testa dell'omero.

Come si presenta il Dolore alla Scapola: Caratteristiche Le caratteristiche del dolore alla scapola variano in base alle cause che l'hanno provocato. In situazioni come gli infortuni muscolo-scheletrici, il paziente potrebbe avvertire una sensazione dolorosa paragonabile a un indolenzimento o a un dolore di tipo sordo; se l'infortunio è grave, come per esempio una lesione di un muscolo della cuffia dei rotatori, il dolore è classicamente a spillo (come qualcosa che punge) e si presenta tutte le volte che si esegue un determinato movimento di spalla.

Un'altra caratteristica tipica del dolore scapolare da infortunio muscolo-scheletrico è il suo accentuarsi alla palpazione: toccando il muscolo o i tendini interessati, il fastidio aumenta. In presenza di infortuni osteo-articolari, il dolore potrebbe essere acuto, se è dovuto a una frattura dell'osso scapolare, oppure sordo o pungente, se è connesso a lesioni delle componenti articolari della gleno-omerale o a forme di artrite.

Anche in questi frangenti, la sensazione dolorosa tende ad accentuarsi in occasione di determinati movimenti di spalla. Per quanto concerne il dolore scapolare di natura viscerale, i connotati di questo sintomo sono estremamente variabili: per esempio, potrebbe essere una sensazione trafiggente come nel caso di un infarto del miocardio oppure un dolore bruciante come in occasione di un interessamento di strutture nervose.

Sede del Dolore alla Scapola A seconda delle cause, il dolore alla scapola può localizzarsi sul bordo mediale dell'osso (nelle vicinanze del rachide toracico), sull'angolo inferiore, sull'angolo laterale (nei pressi della cavità glenoidea e nelle vicinanze dei tendini d'inserzione della cuffia dei rotatori) o in posizione più o meno centrale (il cosiddetto dolore tra le scapole). In genere, la sensazione è monolaterale, ossia interessa una scapola soltanto; più raramente, è bilaterale: ciò può osservarsi, per esempio, quando il sintomo è dovuto a un'attività sportiva di sollevamento pesi incentrata eccessivamente sui movimenti di tirata con gli arti superiori (si tratta di gesti che stimolano fortemente i muscoli che controllano l'adduzione e la depressione scapolare). Dolore alla Scapola e Sintomi associati Il dolore scapolare di natura muscolo-scheletrica e quello di origine osteo-articolare tende ad associarsi a sintomi quali: Limitazione del movimento della spalla;

della spalla; Senso di debolezza lungo il braccio;

lungo il braccio; Rumori articolari o provenienti dalla scapola durante il movimento (scapola a scatto). Per quanto concerne i potenziali sintomi associati al dolore alla scapola di natura viscerale, il discorso è più complesso, in quanto le diverse condizioni causali sopra riportate si caratterizzano molto spesso per quadri sintomatologici ricchi di manifestazioni, che è impossibile riportare in questo articolo incentrato sul dolore scapolare.

Ci si limiterà, quindi, a considerare una situazione soltanto: l'infarto del miocardio.

Sintomi tipici di attacco di cuore sono: dolore al petto, dispnea da sforzo ma talvolta anche a riposo, palpitazioni, sudorazione profusa; tra i sintomi meno comuni, oltre al dolore scapolare, si segnalano: dolore mandibolare, dolore lungo il braccio (generalmente quello sinistro), vertigini, nausea, vomito, dolore alla schiena e/o al collo.

Diagnosi Riconoscere le Cause del Dolore Scapolare: la Diagnosi In genere, la diagnosi delle cause di un dolore scapolare comincia dall'anamnesi e dall'esame obiettivo. Se ben condotte, queste due indagini forniscono al medico informazioni molto importanti, talvolta anche sufficienti a stabilire il quadro clinico presente (è il caso per esempio di un dolore dovuto a un sovraccarico dei muscoli scapolari). Gli eventuali approfondimenti dipendono da quanto emerso durante anamnesi ed esame obiettivo; a seconda delle circostanze, potrebbero trovare impiego tecniche di diagnostica per immagini (TAC, risonanza magnetica, raggi X, ecografia, densitometria ossea ecc.), esami di laboratorio, altri esami strumentali organo-specifici (elettrocardiogramma, ecocardiografia ecc.). Un dolore scapolare di natura viscerale, specie se dovuto a una sofferenza di un organo vitale (cuore, polmoni, fegato) o dell'apparato digerente (pancreas o stomaco), richiede un iter diagnostico peculiare e spesso molto articolato, il cui obiettivo è delineare con precisione e in breve tempo lo stato di salute del paziente. Dolore alla Scapola: perché è importante individuare le Cause? L'identificazione della precisa causa di un dolore alla scapola permette al medico di pianificare il trattamento più appropriato. L'adeguatezza della terapia incide fortemente sulla probabilità di guarigione, specie quando si parla di condizioni rilevanti dal punto di vista clinico (è il caso, per esempio, di un infarto del miocardio in corso).

Terapia Dolore alla Scapola: Rimedi e Cure Il trattamento di un dolore alla scapola varia in funzione della causa scatenante. In presenza di dolori di natura muscolo-scheletrica od osteo-articolare (circostanze più comuni), le possibilità terapeutiche spaziano dalla terapia conservativa, nei casi meno gravi, a quella chirurgica, nelle situazioni più estreme. In presenza di dolori di natura viscerale, invece, l'aspetto terapeutico diviene più complesso e tra i trattamenti possibili potrebbero rientrare cure farmacologiche specifiche, interventi di chirurgia oncologica, chemioterapia, radioterapia, interventi di cardiochirurgia ecc.

Terapia Conservativa per le Cause più comuni di Dolore alla Scapola Tale sezione si concentra volutamente solo sui trattamenti conservativi più classici per il dolore scapolare di natura muscolo-scheletrica od osteo-articolare, in quanto trattasi dei fattori causali più comuni per questo tipo di sintomo. I trattamenti in questione sono: Riposo da tutte quelle attività che evocano dolore;

da tutte quelle attività che evocano dolore; Fisioterapia basata su terapia manuale e, a seconda delle circostanze, esercizi di: mobilità articolare per la spalla, rinforzo dei muscoli scapolari, rinforzo e ricondizionamento tendineo dei muscoli della cuffia dei rotatori, stretching dei tessuti periarticolari della spalla ecc.

basata su e, a seconda delle circostanze, di: mobilità articolare per la spalla, rinforzo dei muscoli scapolari, rinforzo e ricondizionamento tendineo dei muscoli della cuffia dei rotatori, stretching dei tessuti periarticolari della spalla ecc. Applicazione di ghiaccio sulla zona dolente. Consultando prima il proprio medico di base, è possibile anche ricorrere all'assunzione di un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), allo scopo di contrastare il dolore e alleviare l'infiammazione; questo rimedio è particolarmente indicato nelle prime fasi del dolore, al suo esordio, quando il sintomo è particolarmente fastidioso. Chirurgia per le Cause più comuni di Dolore alla Scapola: Quando Serve? Alcune cause di dolore scapolare di natura muscolo-scheletrica od osteo-articolare richiedono la chirurgia; in particolare, ciò si verifica quando il trattamento conservativo ha effetti limitati (o non ne ha affatto) e la sintomatologia dolorosa, di conseguenza, persiste. Esempi di condizioni di questo genere sono: Le lesioni a tutto spessore (ossia totali) dei tendini della cuffia dei rotatori;

Le lesioni gravi del cercine glenoideo;

Le forme gravi di scoliosi.