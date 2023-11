Dolore Neuropatico: cos'è, sintomi e come combatterlo

Il dolore neuropatico , o nevralgia , è una sensazione dolorosa cronica che compare a seguito di un deterioramento, o di un malfunzionamento, dei nervi del sistema nervoso periferico ( neuropatia periferica ) o delle strutture del sistema nervoso centrale. Nella fattispecie, in presenza di una neuropatia periferica, si parla di dolore neuropatico periferico; viceversa, in presenza di un danno o di una disfunzione del sistema nervoso centrale, si parla di dolore neuropatico centrale. Le cause di questa condizione sono numerose. Tra queste, rientrano la compressione nervosa, alcune malattie infettive , il diabete e la sclerosi multipla . La terapia si basa sul trattamento dei fattori scatenanti e sulla cura dei sintomi .

Il dolore neuropatico è diverso dalla sensazione dolorosa che si prova a seguito di una ferita, una bruciatura, un trauma o una forte pressione (come per esempio quella esercitata da un tumore che spinge sui tessuti circostanti). Infatti, nel secondo caso, la segnalazione dolorosa parte da dei recettori cutanei - chiamati recettori nocicettivi - che inviano dei messaggi dalla periferia al sistema nervoso centrale, informando quest'ultimo, tramite appunto una sensazione dolorosa, di qualcosa di anormale e pericoloso per l'organismo. Lo stimolo doloroso prodotto dai recettori nocicettivi è detto dolore nocicettivo e, diversamente dal dolore neuropatico, è un disturbo più facile da interpretare, sotto il profilo delle cause, e soprattutto da curare.

Il dolore neuropatico , o nevralgia , è una particolare sensazione dolorosa, di natura cronica, che insorge per effetto di un danno o di un malfunzionamento dei nervi del sistema nervoso periferico o delle strutture costituenti il sistema nervoso centrale. L'aggettivo neuropatico e i termini affini (per esempio neuropatia) derivano dall'unione di due parole: "neuro", che fa riferimento ai nervi, e "patico" (o "patia"), che significa affezione o sofferenza.

Il dolore neuropatico è solitamente il risultato di un'alterazione della guaina mielinica che riveste gli assoni di un nervo. Questo processo può verificarsi senza un motivo identificabile - in questo caso si parla anche di dolore neuropatico idiopatico - oppure a seguito di ben specifiche condizioni, morbose e non morbose, come:

Chi soffre di dolore neuropatico manifesta spesso allodinia e/o iperalgesia . In medicina, con questi due termini s'identificano delle risposte esagerate agli stimoli dolorosi. Per la precisione, si parla di allodinia quando si prova dolore anche a seguito di stimoli che, in condizioni di normalità, sarebbero innocui e privi di conseguenze. Si usa, invece, la parola iperalgesia per indicare tutte quelle situazioni in cui c'è un ipersensibilità agli stimoli dolorosi. In altre parole, anche gli insulti più lievi risultano causa di marcata sofferenza.

Solitamente, i pazienti con dolore neuropatico avvertono delle sensazioni dolorose lancinanti e/o brucianti . Inoltre, in associazione, sviluppano una particolare sensibilità agli stimoli dolorosi e lamentano formicolio e intorpidimento a livello della zona sofferente (in genere le estremità degli arti superiori e degli arti inferiori). Formicolio e intorpidimento sono due sensazioni tipiche di una condizione sintomatica nota come parestesia .

Nel corso dell'esame obiettivo, il medico chiede al paziente di descrivere nei minimi dettagli il tipo di dolore avvertito. Inoltre, lo interroga in merito alle patologie sofferte in passato, alle malattie attuali, all'attività lavorativa praticata e ai farmaci in uso.

La diagnosi di dolore neuropatico si basa generalmente su un esame obiettivo accurato (durante il quale il medico valuta la sintomatologia e la storia clinica del paziente), una valutazione neurologica , esami del sangue e un' elettromiografia . Il ricorso a ulteriori test - come per esempio la TAC , la risonanza magnetica e la biopsia dei nervi - avviene in casi particolari (per esempio se c'è il sospetto di un tumore) e per raccogliere ulteriori informazioni. Lo scopo finale di un iter diagnostico così lungo è quello di risalire alle cause del dolore neuropatico o, meglio, alle cause della neuropatia periferica o del danneggiamento del SNC. Solo grazie alla conoscenza dei motivi che producono la sensazione dolorosa dei nervi, è possibile pianificare la terapia più adeguata.

Trattamento

La terapia del dolore neuropatico prevede:

Il trattamento specifico del fattore scatenante il danno al sistema nervoso (centrale o periferico).

Il trattamento farmacologico del dolore neuropatico stesso.

Vari trattamenti fisici (o comunque non farmacologici) dei sintomi.

Un trattamento psicologico

TRATTAMENTO DELLE CAUSE SCATENANTI

Malgrado sia solo in alcuni casi risolutivo del problema, trattare la causa d'insorgenza del dolore neuropatico è assai importante, perché può rallentare fortemente (se non addirittura fermare) la progressione della neuropatia di fondo.

Per esempio, nel caso del diabete, è fondamentale pianificare la giusta terapia farmacologica (insulina o ipoglicemizzanti), mantenere controllata la pressione sanguigna e regolare il peso corporeo.

Curare le cause scatenanti non significa ristabilire le condizioni precedenti la loro insorgenza. Ciò, infatti, è impossibile, in quanto il danno alle strutture nervose è permanente.

Questo è uno dei motivi che spiega l'esigenza di una diagnosi precoce.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

I farmaci antidolorifici e antinfiammatori più noti e utilizzati, come per esempio il paracetamolo o l'ibuprofene, sono scarsamente efficaci contro il doloro neuropatico.

Servono dei medicinali più potenti e di natura diversa.

In particolare, i medici ricorrono a:

Antidepressivi del gruppo triciclici e del gruppo inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina .

Sebbene possa sembrare strano, questi farmaci per la cura della depressione alleviano, con discreto successo, anche i sintomi associati al dolore neuropatico.

Del gruppo dei triciclici, si ricordano l' amitriptilina , la doxepina e la nortriptilina . Gli effetti di tali farmaci non sono mai immediati; per esempio, l'amitriptilina mostra i primi risultati solo alla 2°-3° settimana di somministrazione e il massimo potere terapeutico alla 4°-6°.

Del gruppo degli inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina, alleviano il dolore neuropatico (anche se meno efficacemente dei triciclici) la duloxetina e la venlafaxina . Sono particolarmente adatti in caso di neuropatia diabetica.

Principali effetti collaterali dei triciclici: sonnolenza, bocca secca (o secchezza delle fauci), riduzione dell'appetito, nausea e costipazione.

Principali effetti collaterali degli inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina: sonnolenza, nausea, cefalea e dolore addominale.



Gli antiepilettici sono i farmaci somministrati generalmente in caso di epilessia.

Tra questi preparati farmacologici, quelli efficaci contro il dolore neuropatico sono il gabapentin e il pregabalin .

Prescritti di solito come alternativa agli antidepressivi (N.B: vengono associati solo quando entrambi non danno gli esiti sperati), mostrano i primi effetti dopo diverse settimane di utilizzo.

Principali effetti collaterali: sonnolenza e vertigini.



Gli antidolorifici di tipo oppioide derivano dalla morfina e sono tra i più potenti farmaci contro il dolore.

Purtroppo, se usati per lunghi trattamenti, o in dosi eccessive, possono risultare molto pericolosi.

L'antidolorifico di tipo oppioide più usato in presenza di dolore neuropatico è il tramadolo .

Poiché quest'ultimo agisce in maniera diversa dagli antidepressivi e dagli antiepilettici, può essere assunto, esclusivamente su prescrizione del medico, in combinazione a tali medicinali.

Principali effetti collaterali del tramadolo: dipendenza, nausea, vomito, eccesso di sudorazione e stitichezza.



La capsaicina è un composto chimico presente nelle piante di peperoncino piccante, che riesce in qualche modo a fermare il segnale doloroso inviato dai nervi al cervello.

La capsaicina in crema va spalmata dalle 3 alle 4 volte al giorno sulla zona del corpo sofferente; per apprezzarne i risultati, bisogna attendere circa 10 giorni.

I medici ne sconsigliano l'applicazione in caso di pelle infiammata o con ferite.

Principali effetti collaterali della capsaicina in crema: irritazione e/o bruciore a livello cutaneo, specialmente se non ne viene fatto un uso regolare.



Secondo quanto è emerso da alcuni casi clinici, sembrano avere degli effetti positivi sul dolore neuropatico le iniezioni di ketamina e la lidocaina in gel. Ketamina e lidocaina sono generalmente usati entrambi come farmaci anestetici.

Per i medici, il problema più spinoso nel prescrivere i sopraccitati farmaci (in particolare gli antidepressivi, gli anticonvulsivanti e gli antidolorifici) risiede nella quantificazione della dose più appropriata. Per dose più appropriata s'intende, in questo caso, la minima quantità di farmaco efficace. Del resto, come si è già affermato, dosi eccessive o prolungate di un medicinale come il tramadolo possono comportare spiacevoli effetti collaterali.

Per la scelta della dose più adeguata, si procede in genere per tentativi, in quanto ogni individuo rappresenta un caso a sé stante.

TRATTAMENTI FISICI O NON-FARMACOLOGICI

Esiste una serie di diversi trattamenti non farmacologici, definibili anche come trattamenti fisici, i quali sono in grado di determinare un miglioramento del quadro sintomatologico più o meno evidente, a seconda della gravità del dolore neuropatico.

A questa categoria di trattamenti fisici, appartengono: la fisioterapia, la PENS (Stimolazione Elettrica Nervosa Percutanea) e la TENS (Stimolazione Elettrica Nervosa Transcutanea).

La fisioterapia consiste in una serie di esercizi che servono soprattutto a mantenere e, in alcuni casi, rinforzare il tono muscolare. Agire sui muscoli potrebbe risultare necessario in tutti quei casi in cui il paziente tende all'immobilità, a causa del dolore neuropatico continuo.

La PENS e la TENS, invece, sono due tecniche mediche, che prevedono l'infusione di alcune scariche elettriche allo scopo di ridurre la trasmissione dei segnali dolorosi, quindi anche la sensazione di dolore neuropatico. Le scariche elettriche sono impartite da degli elettrodi; questi elettrodi possono essere degli aghi da inserire attraverso la cute (come nel caso della PENS) oppure delle placche simili a cerotti da applicare sulla pelle (come nel caso della TENS).

TRATTAMENTO PSICOLOGICO

Secondo diversi studi scientifici, ansia, stress e depressione indotta da una stato di salute non ottimale, o da altre situazioni della vita, concorrono al peggioramento del dolore neuropatico.

Pertanto, i medici ritengono utile, in alcuni casi, ricorrere anche a un trattamento psicologico mirato, tramite cui s'insegna al paziente come gestire le situazioni più stressanti, i momenti d'ansia e/o le crisi depressive.