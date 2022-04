Dolore alla mascella appena svegli: cosa può provocarlo?

I motivi che possono generare questo malessere, infatti, sono diversi. Questi i più ricorrenti e come affrontarli.

Svegliarsi avvertendo occasionalmente dolore alla mascella può non significare nulla di grave ma semplicemente che durante il sonno si è assunta una posizione errata. Tuttavia se il male assume carattere cronico potrebbe essere la spia di qualcosa di più serio da indagare con l'aiuto di un medico.

Se la causa del dolore alla mascella mattutino è questo, per lenirlo è fondamentale cercare di risolvere il problema del bruxismo, utilizzando un paradenti e intervenendo sulla causa della sua insorgenza, molto spesso legata a stress o stati ansiosi , facendosi aiutare da un dentista.

Questa abitudine la maggior parte delle volte è totalmente inconscia e spesso ci si rende conto di averla al sopraggiungere di tale dolore o di altri problemi come denti consumati, scheggiati o dalla maggiore sensibilità a caldo e freddo , smalto usurato, dolore alle orecchie o al viso, mal di testa sordo che inizia alle tempie o smerlatura ai lati della lingua.

Si dorme in una posizione sbagliata

Una cattiva postura durante il sonno può portare a squilibri nei muscoli che supportano la testa e il collo, che svolgendo un ruolo fondamentale nella funzionalità della mascella con il passare del tempo possono renderla dolorante.

Anche se non esiste una posizione universalmente perfetta per dormire, il primo strumento per prevenire il dolore alla mascella è munirsi di un cuscino idoneo, che sorregga ma allo stesso tempo accompagni il capo.