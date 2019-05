Il dolore lombare è la sensazione dolorosa alla parte inferiore della schiena.

Conosciuto anche con i termini di "lombalgia" e "mal di schiena lombare", il dolore lombare è un sintomo molto diffuso, talvolta assai fastidioso e perfino debilitante.

Statistiche alla mano, il dolore lombare è la variante più comune di mal di schiena; in termini di incidenza nella popolazione generale, infatti, esso precede la cervicalgia (ossia il mal di schiena in zona cervicale) e il mal di schiena toracico.

Il Mal di Schiena: un problema comune dai potenziali effetti invalidanti

Il mal di schiena è un disturbo molto comune, che colpisce uomini e donne di qualsiasi età, ceto sociale e razza.

Tra i principali motivi di consulto medico e di assenza dal lavoro per infortunio, il mal di schiena può risultare estremamente fastidioso e debilitante per chi ne soffre.

Il mal di schiena può presentarsi in vari modi: per esempio, qualche paziente lo descrive come un dolore sordo; qualcun altro come un dolore lancinante alternato a fasi di apparente remissione; qualcun altro ancora come una sensazione "bruciante".