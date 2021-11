Dolore Lombare: Cause, Sintomi, Cura e Prevenzione

Sintomo molto comune e talvolta invalidante, il dolore lombare riconosce varie cause; nella maggioranza dei casi, è dovuta un infortunio dei muscoli o dei legamenti appartenenti alla schiena; più raramente, è il risultato di una frattura vertebrale , un tumore vertebrale, l'ernia discale, la stenosi vertebrale , la sciatalgia , la cruralgia , lo stato di gravidanza, una spondilodiscite ecc. Molto spesso, la presenza di dolore lombare si associa a disturbi, quali rigidità, difficoltà di movimento e formicolio, e a ulteriori altri sintomi, che variano in funzione della causa scatenante. Di norma, per la diagnosi di dolore lombare e il riconoscimento della sua causa scatenante, sono sufficienti l'esame obiettivo e l' anamnesi . Il trattamento del dolore lombare prevede una terapia causale combinata a una terapia sintomatica.

Il mal di schiena può presentarsi in vari modi: per esempio, qualche paziente lo descrive come un dolore sordo; qualcun altro come un dolore lancinante alternato a fasi di apparente remissione; qualcun altro ancora come una sensazione "bruciante".

Tra i principali motivi di consulto medico e di assenza dal lavoro per infortunio, il mal di schiena può risultare estremamente fastidioso e debilitante per chi ne soffre.

Il dolore lombare è la sensazione dolorosa alla parte inferiore della schiena. Conosciuto anche con i termini di " lombalgia " e " mal di schiena lombare", il dolore lombare è un sintomo molto diffuso, talvolta assai fastidioso e perfino debilitante. Statistiche alla mano, il dolore lombare è la variante più comune di mal di schiena; in termini di incidenza nella popolazione generale, infatti, esso precede la cervicalgia (ossia il mal di schiena in zona cervicale ) e il mal di schiena toracico .

Il dolore lombare acuto (o lombalgia acuta ) è la sensazione dolorosa a carico dell'area lombare, insorto in modo brusco e improvviso, e la cui durata non supera le 6 settimane.

Come il lettore può notare, tra le cause di dolore lombare rientrano condizioni di lieve rilevanza clinica (es: eccessiva tensione muscolare) e condizioni clinicamente molto importanti (es: tumori, ernia del disco, infezioni, deformità della colonna vertebrale ecc.).

I medici definiscono il dolore alla schiena dovuto a un infortunio muscolare e/o dei legamenti con la terminologia di " mal di schiena non specifico ", dove l'espressione "non specifico" fa riferimento al fatto che, spesso, il paziente non ricorda un evento preciso all'origine del dolore.

Per chi lamenta dolore lombare, l'esame obiettivo consiste in un controllo accurato della schiena, durante il quale il medico chiede al paziente di indicargli la sede precisa del dolore e di descrivere i movimenti che accentuano tale sensazione; l'anamnesi, invece, prevede una serie di domande volte a chiarire il possibile evento che ha scatenato la condizione dolorosa, lo stato di salute generale del paziente e la storia medica passata di quest'ultimo.

Se però esame obiettivo e anamnesi non bastano a stabilire il preciso quadro diagnostico, diviene necessario far leva su test strumentali alla colonna vertebrale, quali i raggi X , la risonanza magnetica o, in alcuni frangenti, perfino la TAC .

Dopo il recupero da un dolore lombare dovuto a un infortunio muscolare o legamentoso, il ritorno all' attività fisica , anche quella più banale (es: alzare oggetti poco pesanti da terra), deve avvenire in maniera graduale e cauta. Chi non segue l'indicazione a una ripresa graduale corre il rischio di infortunarsi nuovamente, prolungando in modo considerevole i tempi di guarigione.

La terapia causale varia in relazione alla condizione che ha provocato il dolore lombare. Tale correlazione spiega perché, in fase diagnostica, il medico è fortemente interessato a capire quali sono le cause scatenanti il dolore alla zona lombare della schiena.

La prognosi in caso di dolore lombare dipende dalla causa scatenante la dolenzia . Alcune cause di lombalgia, infatti, presentano tempi di guarigione sostanzialmente brevi (da pochi a giorni a massimo 4-6 settimane), mentre altre hanno tempi di guarigione molto lunghi (diversi mesi).

