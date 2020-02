Dolore intercostale - Dolori intercostali

Tra le principali cause di dolore intercostale, rientrano: la nevralgia intercostale, le fratture alle costole , gli stiramenti e gli strappi dei muscoli intercostali , le infezioni da herpes zoster e le infiammazioni delle cartilagini costali. Le caratteristiche della sensazione dolorosa - come per esempio l'intensità o la durata - variano in base alla condizione morbosa scatenante. Sempre da questa dipende anche la terapia; pertanto, ogni paziente deve sottoporsi a un controllo medico accurato, utile a capire l'origine esatta della sintomatologia.

Evitare di respirare profondamente, ad esempio perché tale azione accentua il dolore intercostale, può portare all'insorgenza di polmoniti e/o di infezioni polmonari. Questo è il motivo per cui le fratture e le incrinature delle costole richiedono un trattamento adeguato; infatti, in caso contrario, il dolore che inducono fa risultare molto doloroso, quasi insopportabile, l'atto di respirazione profonda, il che predispone alla comparsa di problemi polmonari di tipo infiammatorio o infettivo.

L'intensità, la sede precisa e la durata del dolore intercostale variano a seconda delle cause scatenanti. Per esempio, la sensazione dolorosa provocata da un crampo dei muscoli intercostali è meno intensa e di durata decisamente inferiore, rispetto a quella indotta da uno strappo degli stessi muscoli.

Per approfondire le cause di dolore intercostale, gli esami strumentali a cui i medici fanno maggiormente ricorso sono:

L'esame obiettivo può fornire informazioni molto utili per diversi motivi. Innanzitutto il medico osserva se il paziente mostra segni particolari, come per esempio gonfiore o ematomi a livello toracico. Dopodiché interroga il paziente sulla sintomatologia; le domande più frequenti a riguardo sono:

Il dolore intercostale è un sintomo che il paziente riporta, generalmente, durante un esame obiettivo. Compito dei medici, in siffatte circostanze, è risalire alle cause della sensazione dolorosa, valutando la presenza di altri sintomi o segni associati e prescrivendo esami strumentali più approfonditi. Solo una diagnosi corretta dei fattori scatenanti permette di pianificare la terapia più appropriata.

Trattamento

La terapia per la risoluzione completa di un dolore intercostale dipende dalle cause scatenanti. Per esempio, un tumore che ha origine in una costola merita un trattamento che sarà sicuramente diverso da quello prescritto in caso di una frattura alle costole: rimozione chirurgica del tumore, chemioterapia e radioterapia, nel primo caso; riposo, antinfiammatori, analgesici e ghiaccio, nel secondo.

I lettori hanno la possibilità di conoscere i trattamenti attuati in presenza di fratture alle costole, costole incrinate, costocondrite e sindrome di Tietze, rivolgendosi ai vari articoli di riferimento a cui questo testo rimanda.

ALCUNI RIMEDI VALIDI IN GENERALE

In genere, in presenza di un qualsiasi dolore intercostale di una discreta rilevanza, i medici consigliano di evitare tutti quei movimenti che accentuano la sensazione dolorosa e di assumere farmaci antinfiammatori e analgesici.

Inoltre, si ricorda che indossare sempre l'appropriato equipaggiamento sportivo, usare la cintura di sicurezza alla guida dell'auto, non fumare, non fare sforzi eccessivi e riscaldarsi sempre in modo accurato prima di un'attività sportiva, sono comportamenti utili a prevenire il verificarsi delle più comuni cause di dolore intercostale.