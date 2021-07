Dolore al Gomito: Cause, Sintomi e Terapia

Generalità Shutterstock Il dolore al gomito è un sintomo abbastanza comune, che, a seconda della causa scatenante, può essere più o meno debilitante.

Tra le cause più comuni di dolore del gomito spiccano l'epicondilite, l'epitrocleite, l'artrosi del gomito e la cosiddetta borsite dell'olecrano; questo sintomo, tuttavia, può dipendere anche da lussazioni, distorsioni, fratture, sindromi da compressione nervosa e radicolopatie cervicali.

Il dolore al gomito può presentarsi come una sensazione sorda, bruciante, acuta o anche simile a una scarica elettrica; può insorgere gradualmente o in modo improvviso; può peggiorare a seguito di specifici movimenti o posizioni; infine, può associarsi a dolori in altre aree del corpo e a sintomi neurologici. In ogni caso, le caratteristiche del dolore al gomito dipendono dal fattore causale.

Individuare l'origine precisa di un dolore al gomito attraverso una scrupolosa indagine diagnostica è molto importante, perché è sulle cause che si basa il trattamento più adeguato.

Cos'è Dolore al Gomito: un Sintomo molto comune Il dolore al gomito è un sintomo comune, che può interessare individui di ogni età e sesso. Questo sintomo può costituire un disturbo più o meno debilitante, a seconda della causa scatenante. Articolazione del Gomito: un breve richiamo di Anatomia Shutterstock Quando si parla di un dolore a un'articolazione, è bene sempre conoscere a grandi linee l'anatomia del giunto articolare interessato. Ecco allora che questo paragrafo si occuperà di ripassare i punti chiave dell'articolazione del gomito. Il gomito è l'articolazione dell'arto superiore che congiunge l'estremità distale dell' omero (osso del braccio) all'estremità prossimale di ulna e radio (ossa dell'avambraccio).

(osso del braccio) all'estremità prossimale di (ossa dell'avambraccio). A livello omerale, la superficie articolare comprende due aree distinte, una mediale e una laterale; l'area mediale è detta troclea , mentre quella laterale è chiamata capitulum .

, mentre quella laterale è chiamata . A livello ulnare, la superficie articolare è l' incisura trocleare ; a livello radiale, invece, è il cosiddetto capitello radiale (o testa del radio ).

; a livello radiale, invece, è il cosiddetto (o ). Come suggeriscono i nomi, la troclea dell'omero si articola, tramite un vero e proprio incastro, con l'incisura trocleare dell'ulna, mentre il capitulum interagisce con il capitello radiale.

A livello omerale, meritano una segnalazione due piccole protuberanze ossee posizionate, una, a lato della troclea e, l'altra, a lato del capitulum; quella a lato della troclea è il cosiddetto epicondilo mediale (o epitroclea ), mentre quella a lato del capitulum è il cosiddetto epicondilo laterale .

(o ), mentre quella a lato del capitulum è il cosiddetto . Spostandoci a livello ulnare, poi, meritano una segnalazione anche l'olecrano e il processo coronoideo; questi sono, sostanzialmente, le due protuberanze che delimitano la depressione dell'incisura trocleare dell'ulna.

Sintomi Caratteristiche del Dolore al Gomito Il dolore al gomito può avere diversa localizzazione a seconda della causa scatenante. Per esempio, L'epicondilite provoca dolore sul bordo laterale dell'articolazione e sul tratto di avambraccio che segue; lo stesso vale per la sindrome del tunnel radiale.

Esattamente all'opposto, l'epitrocleite e la sindrome del tunnel cubitale sono responsabili di dolore sul bordo mediale dell'articolazione.

La borsite dell'olecrano evoca dolore sulla punta del gomito. Sempre in funzione del fattore causale, il dolore al gomito può essere acuto, sordo, pungente, bruciante o simile a una scarica elettrica. Per esempio, Potrebbe essere sordo o pungente in presenza di epicondilite o epitrocleite.

Potrebbe essere bruciante o simile a una scarica elettrica in presenza di uno schiacciamento a carico di un nervo passante per il gomito (es: sindrome del tunnel cubitale, sindrome del tunnel radiale, radicolopatia cervicale).

È senza dubbio acuto in seguito a fratture o lussazioni. Il dolore al gomito può accentuarsi con l'esecuzione di certi movimenti o determinate gestualità: per esempio, nell'epicondilite, impugnare un oggetto saldamente e/o eseguire l'estensione del polso contro resistenza sono circostanze che evocano dolore; nell'epitrocleite, a suscitare dolore sono la flessione del polso e, anche in questo caso, la presa di forza; nella sindrome del tunnel cubitale, il dolore aumenta con la flessione del gomito; nella radicolopatia cervicale, piegare il collo può innescare dolori tipo scariche elettriche a livello del gomito. Il dolore al gomito può insorgere in modo graduale, come nel caso di una tendinopatia inserzionale (sia essa laterale o mediale), oppure in modo acuto, improvviso, come in seguito a una distorsione, una frattura o una lussazione. Sintomi associati al Dolore al Gomito Il dolore al gomito si presenta spesso in associazione ad altri sintomi; questi sintomi variano in funzione della causa scatenante. Manifestazioni che possono arricchire un quadro clinico di dolore al gomito sono: Intorpidimento, formicolio e alterazione della sensibilità cutanea lungo l'arto superiore. Sono sintomi tipici delle cause di natura neurologica;

Debolezza e perdita di forza a livello di avambraccio, polso e/o mano. Sono conseguenza di un coinvolgimento muscolare e dipendono da cause di natura neurologica;

Gonfiore. È tipico delle cause traumatiche e della borsite dell'olecrano;

Rigidità articolare, instabilità articolare e/o ridotta mobilità articolare. Sono effetti tipici di condizioni come l'artrosi, la lussazione e le distorsioni. Complicazioni Il dolore al gomito conseguente a infortuni traumatici molto seri può risultare fortemente debilitante; in tali circostanze, tra l'altro, è spesso fondamentale un intervento medico immediato per limitare i danni articolari e altri complicanze (es: infezioni da frattura aperta). Limitante può essere anche il dolore al gomito da tendinopatia inserzionale, quando quest'ultima ha assunto un carattere cronico o si presenta in associazione a sindromi da compressione nervosa. Dolore al Gomito: quando rivolgersi al medico? Il dolore al gomito è un sintomo che deve preoccupare e indurre chi ne soffre a consultare un medico, quando: È in corso da diversi giorni;

Nonostante il riposo e l'applicazione di ghiaccio, persiste e non accenna a migliorare;

È successivo a una caduta su mano tesa;

È associato a sintomi quali per esempio rigidità articolare, ridotta mobilità articolare e/o gonfiore locale;

Impedisce lo svolgimento delle più normali attività manuali.

Diagnosi Dolore al Gomito: Quali Esami fare? Per capire l'entità di un dolore al gomito e risalirne alle cause, sono fondamentali l'esame obiettivo (meglio se presso uno specialista come l'ortopedico o il fisiatra), l'anamnesi, la diagnostica per immagini e, talvolta, l'elettromiografia. Anamnesi ed Esame Obiettivo Durante l'anamnesi, il medico pone al paziente una serie di domande ragionate utili a chiarire le possibili cause di dolore.

Le domande riguardano la sintomatologia (Quali sono i sintomi? Quando sono comparsi? Qual è la sede de dolore? Qual è l'intensità del dolore? Avverte formicolio? Ha dolori in altre parti del corpo?), l'età, l'attività lavorativa svolta, le abitudini extra-lavorative (es: sport), le patologie e gli infortuni del passato più o meno recente, le eventuali terapie farmacologiche in corso ecc. L'esame obiettivo, invece, è una valutazione dei sintomi effettuata dal medico direttamente sul paziente. Nell'eseguirlo, il medico pratica una serie di manovre diagnostiche, compresa la semplice palpazione, che lo aiutano a stabilire se il dolore è connesso a una disfunzione articolare, muscolo-tendinea, nervosa o ad altro ancora. Diagnostica per Immagini La diagnostica per immagini permette di valutare lo stato di salute dell'articolazione del gomito e degli elementi muscolo-tendinei che interagiscono con essa. Ai fini diagnostici, fornisce informazioni spesso determinanti; occorre però precisare che senza una precedente indagine clinica accurata (anamnesi ed esame obiettivo specialistico) potrebbe rivelarsi completamente inutile (l'indagine clinica indirizza la scelta degli esami strumentali più appropriati sulla base dei sintomi presenti). Tra gli esami di diagnostica per immagini impiegati solitamente nella valutazione del dolore al gomito, figurano: Raggi X ;

; Risonanza magnetica ;

; Ecografia ;

; TAC. Elettromiografia L'elettromiografia combinata allo studio della conduzione nervosa rientra nell'iter diagnostico quando il medico ritiene che il dolore al gomito possa essere dovuto a problematiche neurologiche, che compromettono la sensibilità cutanea e/o la funzionalità muscolare. Anche in questo caso, il ricorso all'elettromiografia prescinde da un'accurata indagine clinica.

Terapia Dolore al Gomito: Rimedi e Cure Il trattamento del dolore al gomito varia in funzione della causa scatenante; da ciò è facile dedurre quanto sia importante risalire all'origine del disturbo tramite una diagnosi accurata e il consulto di un esperto. Per alcune condizioni responsabili di dolore al gomito è sufficiente un approccio terapeutico conservativo combinato; per altre, invece, è indispensabile la chirurgia. È tuttavia doveroso precisare anche che, per alcune cause di dolore al gomito, il trattamento può variare da conservativo a chirurgico a seconda della gravità del quadro clinico. Di seguito, l'articolo proporrà esempi di piani terapeutici per la cause più comuni di dolore al gomito. Terapia Conservativa per il Dolore al Gomito Shutterstock Il trattamento conservativo è l'approccio terapeutico di prima scelta per condizioni come le tendinopatie inserzionali, l'artrosi del gomito, la borsite dell'olecrano, le sindromi da compressione nervosa, la radicolopatia cervicale, le lussazioni e le distorsioni non gravi, e le fratture composte. Epicondilite e Epitrocleite In presenza di condizioni come epicondilite ed epitrocleite, il trattamento conservativo include generalmente: Riposo;

Applicazione di ghiaccio sulla zona dolente;

Assunzione di un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS);

Fisioterapia basata essenzialmente sulla terapia manuale e su esercizi di stretching e rinforzo muscolare. Se usati correttamente, inoltre, potrebbero tornare utili anche i tutori per il gomito (acquistabili nei negozi di articoli sanitari) e le fasce riscaldanti da applicare al gomito (sono utili soprattutto per chi pratica sport a rischio). Artrosi del Gomito In caso di artrosi del gomito, è consigliato: evitare le attività che evocano dolore; stare a riposo con l'arto superiore nei periodi in cui la patologia infiammatoria è particolarmente fastidiosa; applicare ghiaccio e assumere un FANS in caso di dolore più forte del solito; affidarsi a un fisioterapista per un periodo di tempo consono a imparare quegli esercizi terapeutici utili a mitigare il dolore (l'obiettivo della fisioterapia è migliorare la mobilità articolare e rinforzare e allungare i muscoli coinvolti nel movimento dell'articolazione). Borsite dell'Olecrano Il trattamento conservativo per la borsite dell'olecrano prevede: L'applicazione sulla punta del gomito di un apposito cuscinetto ammortizzatore;

L'astensione/sospensione di tutte quelle attività che causano una pressione diretta sulla punta del gomito (e che potrebbero peggiorare la sintomatologia);

L'assunzione di un FANS per mitigare il dolore. Inoltre, se gonfiore e dolore sono notevoli, il medico potrebbe ricorrere anche all'aspirazione del fluido contenuto nella borsa infiammata e/o all'iniezione locale di un corticosteroide (farmaco ad azione antinfiammatoria). Sindrome del Tunnel Cubitale e Sindrome del Tunnel Radiale La gestione terapeutica conservativa delle sindromi del tunnel cubitale e del tunnel radiale si basa su: Riposo/astensione da tutte le attività, movimenti e posizioni che evocano dolore (es: se dormire col gomito piegato sotto il cuscino evoca dolore, bisogna evitarlo);

Assunzione di un FANS, per mitigare il dolore e l'infiammazione;

Fisioterapia, incentrata in questo caso non soltanto sulla terapia manuale, sullo stretching e sul rinforzo muscolare, ma anche sulla mobilizzazione del nervo irritato (esercizi di neurodinamica). Chirurgia per il Dolore al Gomito La chirurgia trova impiego, sostanzialmente, quando la causa del dolore al gomito è grave e Non ha risposto positivamente al trattamento conservativo oppure

Il trattamento conservativo non è in alcun modo una strada percorribile. Pazienti con epicondiliti ed epitrocleite di caratteri cronico-recidivante, con sintomi che durano da più di 12 mesi e sottoposti senza successo a tutte le terapie conservative del caso, sono possibili candidati all'intervento chirurgico. Stesso discorso vale per i pazienti con sindromi da compressione nervosa, radicolopatia cervicale e borsite dell'olecrano (ovviamente s'intende sempre che i sintomi siano cronici e che siano state adottate, purtroppo senza successo, tutte le misure conservative del caso). Diversa è invece la situazione per fratture, distorsioni e lussazioni caratterizzate da danni importanti all'articolazione; in questi frangenti, infatti, la chirurgia è l'unica strategia terapeutica in grado di ripristinare, per quanto possibile, la fisiologica anatomia articolare (una guarigione spontanea non è possibile).