Il dolore al ginocchio è un sintomo molto comune, che può interessare persone di ogni età e sesso. In base alla condizione che lo causa, il dolore al ginocchio può essere o meno un disturbo debilitante per chi ne è affetto. Il dolore al ginocchio è conosciuto anche con le espressioni: " male al ginocchio " e " gonalgia ".

Il dolore al ginocchio e le sue cause sono materia per il medico ortopedico , ossia il medico specializzato nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle patologie che possono colpire l'apparato muscolo- scheletrico .

Le cause del dolore al ginocchio incidono, inoltre, sulla sede della stessa gonalgia . Per esempio, la rottura del menisco mediale causa dolore al ginocchio interno ; la rottura del menisco laterale produce dolore al ginocchio esterno ; la cisti di Baker è responsabile di dolore dietro al ginocchio ; ecc.

Le caratteristiche del male al ginocchio variano in funzione delle cause scatenanti. Per esempio, la gonalgia dovuta alla rottura di un legamento (infortunio acuto) è particolarmente intensa agli esordi, ma poi si riduce fino talvolta a scomparire (anche se magari il danno al ginocchio persiste); il dolore al ginocchio successiva alla gonartrosi, invece, è una sensazione cronica, che alterna fasi di apparente remissione a fasi in cui è particolarmente vivo e debilitante.

Quando si parla di diagnosi di dolore al ginocchio, l'oggetto di discussione è chiaramente l'individuazione della causa scatenante, ossia l'origine della sensazione dolorosa. Fatta eccezione per i casi clinicamente meno gravi (per i quali non sempre serve rivolgersi a un medico ortopedico), le ricerche volte a stabilire le ragioni di un preoccupante dolore al ginocchio iniziano con un' inchiesta relativa ai sintomi associati e con un accurato esame obiettivo , durante il quale il medico diagnosta effettua specifiche manovre manuali (es: test del cassetto anteriore, test di Apley ecc.); le indagini, quindi, proseguono con un'approfondita anamnesi e terminano, nella maggior parte dei casi, con esami di diagnostica per immagini , quali la risonanza magnetica e/o i raggi X al ginocchio.

Terapia

Dolore al Ginocchio: Come Curarlo?

Il trattamento del dolore al ginocchio varia in relazione alla causa scatenante (ciò spiega perché, in fase di diagnosi, è importante chiarire il fattore scatenante la dolenzia).

Tra le possibili terapie utili alle gestione della gonalgia, figurano: rimedi naturali, farmaci, la fisioterapia, iniezioni e interventi di chirurgia.

In linea generale, nei confronti del male al ginocchio e delle sue cause, l'approccio terapeutico di prima linea è conservativo; i medici ortopedici, infatti, ritengono opportuno riservare la chirurgia soltanto ai casi che non rispondono al suddetto approccio conservativo.

Rimedi Naturali

I rimedi naturali contro il dolore al ginocchio consistono, sostanzialmente, nel cosiddetto protocollo RICE, ossia:

Riposo funzionale combinato, in alcuni casi, a immobilizzazione;

combinato, in alcuni casi, a immobilizzazione; Applicazione di ghiaccio sulla zona dolente 4-5 volte al giorno, per 15-20 minuti a impacco;

sulla zona dolente 4-5 volte al giorno, per 15-20 minuti a impacco; Compressione della zona sofferente;

della zona sofferente; Elevazione dell'arto sofferente.

Farmaci

Tra i farmaci utili alla gestione del dolore al ginocchio, figurano gli antinfiammatori non steroidei (FANS) e il paracetamolo; si tratta di farmaci che, attraverso la loro azione antinfiammatoria, alleviano il dolore.

È buona norma combinare l'utilizzo di un FANS o del paracetamolo ai rimedi naturali sopra descritti.

Fisioterapia

La fisioterapia per il dolore al ginocchio prevede, solitamente, esercizi propriocettivi per l'articolazione sofferente ed esercizi di rinforzo e allungamento dei muscoli dell'arto inferiore interessato; tali esercizi sono indicati in particolar modo quando occorre migliorare la stabilità del ginocchio e sgravare quest'ultimo di una parte del carico corporeo (es: un muscolo della coscia più tonico sostiene parte del peso corporeo che, in caso in presenza di una muscolatura più debole, graverebbe tutta sul ginocchio).

Talvolta, però, la fisioterapia comprende anche trattamenti come la tecarterapia, gli ultrasuoni e il laser.

Iniezioni

Le iniezioni per il dolore al ginocchio consistono nell'introduzione direttamente all'interno dell'articolazione sofferente di sostanze atte a migliorare la sintomatologia dolorosa.

Tra le sostanze impiegate nelle iniezioni, figurano i corticosteroidi – che sono farmaci antinfiammatori – e l'acido ialuronico – che agisce come una sorta di lubrificante.

Chirurgia

La chirurgia per il dolore al ginocchio è riservata ai pazienti che non hanno risposto alla terapia conservativa o che possono trarre beneficio da quest'ultima (è il caso per esempio di chi ha subìto la rottura del legamento crociato anteriore: questo legamento non è in grado di auto-ripararsi, quindi richiede l'intervento chirurgico di riparazione).

Il trattamento chirurgico per il dolore al ginocchio comprende:

Operazioni in artroscopia per la riparazione di legamenti e/o menischi;

per la riparazione di legamenti e/o menischi; Procedure finalizzate all'innesto di protesi al ginocchio ;

; Trapianti di cellule mesenchimali staminali per la rigenerazione della cartilagine articolare.

