Dolore al ginocchio scendendo le scale: cosa lo provoca?

Scendere le scale è un'azione quotidiana che dovrebbe essere svolta senza particolari difficoltà ma alcune persone provano dolore nel farlo. A meno che non si sia reduci da un infortunio in questa zona del corpo però, non si tratta di un evento normale e se il dolore è costante è bene cercare di capire quali siano le cause scatenanti e lavorare per porvi rimedio.

Alcuni esercizi possono aiutare ma se persiste meglio chiedere aiuto a un fisioterapista.

Questi i problemi più comuni che portano a sentire male al ginocchio scendendo le scale e alcuni possibili rimedi.