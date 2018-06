Tra le cause di dolore al ginocchio interno, infatti, figurano: l' artrosi al ginocchio, gli infortuni al legamento collaterale mediale, gli infortuni al menisco mediale, l' artrite reumatoide , la borsite della zampa d'oca o borsite anserina, la sindrome della plica medio-patellare e le contusioni al ginocchio mediale.

Le cause di dolore al ginocchio interno sono materia per medici ortopedici , ossia i medici specializzati nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle patologie che possono colpire l'apparato muscolo- scheletrico .

In anatomia, la parola "mediale" è sinonimo di vicinanza al piano sagittale , cioè l'asse antero-posteriore che separa simmetricamente il corpo umano in due parti, dando luogo a una metà destra e una metà sinistra .

"Ginocchio interno" è la terminologia gergale per definire la porzione mediale del ginocchio . Quindi, il dolore al ginocchio interno è, in linguaggio specialistico, la dolenza alla porzione mediale del ginocchio.

" Dolore al ginocchio interno " è l'espressione indicante la sensazione dolorosa avvertita sulla parte di ginocchio che guarda il ginocchio dell'altro arto inferiore ; in altri termini, è il modo per definire la dolenza patita sulla porzione di ginocchio più vicina all'altro ginocchio, se ovviamente si immagina di osservare un corpo umano con gli arti inferiori distesi e ravvicinati l'uno all'altro.

Cause

Il dolore al ginocchio interno è un sintomo, che, negli adulti e negli anziani, ha come cause più comuni: L' artrosi al ginocchio ;

; Gli infortuni al legamento collaterale mediale ;

; Gli infortuni al menisco mediale ;

; L' artrite reumatoide ;

; La cosiddetta borsite della zampa d'oca o borsite anserina ;

o ; La cosiddetta sindrome della plica medio-patellare ;

; Le contusioni al ginocchio mediale senza danni per le componenti articolari. Artrosi al ginocchio L'artrosi al ginocchio è l'infiammazione cronica del ginocchio, che risulta dalla degenerazione della cartilagine articolare presente sul femore e/o della cartilagine dei menischi presenti sulla tibia.

L'artrosi al ginocchio è, purtroppo, una condizione irreversibile e progressiva; produce, infatti, lesioni alle cartilagini del ginocchio impossibili da recuperare e con la tendenza a peggiorare con il tempo.

In ambito medico, l'artrosi al ginocchio è la condizione conosciuta anche come gonartrosi od osteoartrite del ginocchio.

Lo sapevi che… L'artrosi è una forma di artrite (infiammazione delle articolazioni); per la precisione, è una forma di artrite "da usura" delle cartilagini articolari.

Delle numerose forme di artrite esistenti, l'artrosi è la più diffusa: solo negli Stati Uniti colpisce ben 27 milioni di persone!

Infortuni al legamento collaterale mediale Il legamento collaterale mediale, o legamento collaterale interno, è il legamento del ginocchio situato sul versante interno dell'articolazione, con origine sul cosiddetto epicondilo mediale del femore e con termine sul cosiddetto condilo mediale della tibia.

In rosso, il legamento collaterale mediale (o interno).

Gli infortuni al legamento collaterale mediale consistono in stiramenti o, nella peggiore delle ipotesi, lacerazioni del tessuto connettivo-fibroso costituente il legamento in questione.

Di norma, gli stiramenti e le lacerazioni del legamento collaterale mediale sono l'esito di una distorsione a carico del ginocchio, successiva a un trauma brusco e improvviso (brutta caduta, torsione anomala ecc.).

A soffrire maggiormente di infortuni al legamento collaterale mediale sono le persone che praticano sport in cui sono previsti repentini cambi di direzione nella corsa e salti, (es: calcio, rugby o pallacanestro) e gli anziani con problemi di deambulazione.

In medicina, il termine "distorsione" indica un infortunio a carico dell'apparato locomotore, che si caratterizza per un'alterazione temporanea dei rapporti anatomici interni a un'articolazione e per i conseguenti danni, più o meno profondi, a una o più componenti articolari.

Infortuni al menisco mediale Il menisco mediale, o menisco interno, è lo strato di cartilagine fibrosa a forma di mezzaluna (o di C), che prende posto sulla porzione mediale della superficie superiore della tibia e che serve, principalmente, ad assorbire gli urti a carico dell'articolazione. Gli infortuni al menisco mediale consistono in lesioni, lacerazioni e spaccature della cartilagine fibrosa costituente il menisco interno.

Nella maggior parte dei casi, gli infortuni al menisco mediale sono il risultato di una distorsione a carico del ginocchio, successiva a un evento traumatico brusco e improvviso; più raramente, derivano da ripetute sollecitazioni improprie dell'articolazione, che, alla lunga, sono dannose per il menisco interno.

Lo sapevi che… Esistono vari tipi di lesione del menisco mediale; tra i più comuni tipi di lesione del menisco mediale, figurano: la lesione radiale, la lesione flap, la lesione "a manico di secchio", la lesione longitudinale e la lesione degenerativa.

Artrite reumatoide L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni sinoviali, che ha come bersaglio principale la membrana sinoviale e che, col tempo, determina l'alterazione della capsula articolare, dei legamenti e della cartilagine articolare.

L'artrite reumatoide è una condizione medica che trae origine da un malfunzionamento del sistema immunitario; ciò è alla base del motivo della sua inclusione nell'elenco delle malattie autoimmuni.

L'esatta causa che altera le funzioni del sistema immunitario e determina l'artrite reumatoide è incerta; è però un dato di fatto che abbiano un ruolo sulla comparsa della malattia infiammatoria in questione fattori come: l'appartenenza al sesso femminile, l'età superiore ai 40 anni, il fumo di sigaretta e l'essere entrati a contatto con alcuni patogeni come l'herpes virus o il virus di Epstein Barr. Borsite della zampa d'oca In ambito medico, il termine "borsite" indica l'infiammazione di una borsa sinoviale, ossia l'infiammazione di una di quelle sacche di membrana sinoviale contenenti liquido sinoviale, che rientrano tra gli elementi caratteristici delle articolazioni sinoviali e che servono a ridurre l'attrito tra i legamenti, i tendini e le cartilagini articolari.

La borsite della zampa d'oca è l'infiammazione della borsa sinoviale del ginocchio interposta tra il legamento collaterale mediale e la cosiddetta zampa d'oca (o pes anserinus), cioè la prominenza mediale presente sull'estremità prossimale della tibia su cui trovano inserzione i muscoli sartorio, gracile e semitendinoso.

A provocare la borsite della zampa d'oca possono essere: Traumi diretti alla borsa sinoviale sopra descritta, tali da causarne la lesione;

L'uso eccessivo dell'articolazione del ginocchio;

L'anomala frizione tra la sopra descritta borsa sinoviale e una delle strutture anatomiche adiacenti;

Lo scarso allungamento e la scarsa flessibilità dei muscoli posteriori della coscia. Nella borsite della zampa d'oca, il dolore al ginocchio interno è frutto della compressione che la borsa sinoviale protagonista della condizione in questione esercita a carico delle strutture articolari adiacenti, in seguito alla sua infiammazione e al conseguente rigonfiamento.

Lo sapevi che… Tra i fattori di rischio della borsite della zampa d'oca, figurano: l'obesità, l'artrosi al ginocchio e gli infortuni al menisco mediale.