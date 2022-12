Dolore al Ginocchio Esterno: cause e rimedi

Cause

Dolore Ginocchio Esterno: Quali sono le Cause?

Il dolore al ginocchio esterno è un sintomo che, negli adulti e negli anziani, ha come cause più comuni:

L' artrosi al ginocchio ;

; Gli infortuni al legamento collaterale laterale ;

; Gli infortuni al menisco laterale ;

; L' artrite reumatoide ;

; La sindrome della bandelletta ileo-tibiale ;

; Le contusioni al ginocchio mediale senza danni per le componenti articolari.

Artrosi al Ginocchio o Gonartrosi

Shutterstock

Conosciuta anche come gonartrosi, l'artrosi al ginocchio è l'infiammazione cronica del ginocchio, che risulta dalla degenerazione della cartilagine articolare presente sul femore e/o sulla tibia.

L'artrosi al ginocchio è, purtroppo, una condizione irreversibile e progressiva; produce, infatti, lesioni alle cartilagini articolari del ginocchio impossibili da recuperare e con la tendenza a peggiorare con il tempo.

A favorire la comparsa dell'artrosi al ginocchio sono vari fattori, tra cui: la predisposizione familiare alla problematica suddetta, l'età avanzata, l'obesità e una storia passata di infortuni al ginocchio (in particolare ai menischi e al legamento crociato anteriore).

L'artrosi al ginocchio è causa di dolore al ginocchio esterno quando la sua azione degenerativa incide soprattutto sulla porzione laterale della cartilagine articolare del ginocchio.

Infortuni al Legamento Collaterale Laterale

Il legamento collaterale laterale, o legamento collaterale esterno, è il legamento del ginocchio situato sul versante esterno dell'articolazione, con origine sul cosiddetto epicondilo laterale del femore e con termine sul cosiddetta testa del perone.

Gli infortuni al legamento collaterale laterale consistono in stiramenti o, nella peggiore delle ipotesi, lacerazioni del tessuto connettivo-fibroso costituente il legamento in questione.

Di norma, gli stiramenti e le lacerazioni del legamento collaterale laterale sono l'esito di una distorsione a carico del ginocchio, successiva a un trauma brusco e improvviso (brutta caduta, torsione anomala ecc.).

Il dolore al ginocchio esterno dovuto a un infortunio del legamento collaterale laterale localizza nel segmento anatomico in cui transita il suddetto legamento.

In medicina, il termine "distorsione" indica un infortunio a carico dell'apparato locomotore, che si caratterizza per un'alterazione temporanea dei rapporti anatomici interni a un'articolazione e per i conseguenti danni, più o meno profondi, a una o più componenti articolari.

Lesioni Menisco Laterale

Shutterstock

Il menisco laterale, o menisco esterno, è lo strato di cartilagine fibrosa, dalla forma circolare, che prende posto sulla porzione laterale della superficie superiore della tibia e che serve, principalmente, ad assorbire gli urti a carico dell'articolazione.

Gli infortuni al menisco laterale consistono in lesioni, lacerazioni e spaccature dello strato di cartilagine fibrosa.

Nella maggior parte dei casi, gli infortuni al menisco laterale sono il risultato di una distorsione a carico del ginocchio, successiva a un evento traumatico brusco e improvviso; più raramente, derivano da ripetute sollecitazioni improprie dell'articolazione, che, alla lunga, sono dannose per il menisco laterale.

Il dolore al ginocchio esterno dovuto a un infortunio del menisco laterale ha sede poco sotto ed esternamente alla rotula.

Artrite Reumatoide

L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni sinoviali, che ha come bersaglio principale la membrana sinoviale e che, col tempo, determina l'alterazione della capsula articolare, dei legamenti e della cartilagine articolare.

L'artrite reumatoide è una condizione medica che trae origine da un malfunzionamento del sistema immunitario; ciò è alla base del motivo della sua inclusione nell'elenco delle malattie autoimmuni.

L'esatta causa dell'artrite reumatoide è incerta; è un dato di fatto, però, che alla comparsa della malattia in questione contribuiscano fattori come: l'appartenenza al sesso femminile, l'età superiore ai 40 anni, il fumo di sigaretta e l'essere entrati a contatto con alcuni patogeni come l'herpes virus o il virus di Epstein Barr.

Sindrome della Bandelletta Ileo-Tibiale

Shutterstock

Conosciuta anche come "ginocchio del corridore", la sindrome della bandelletta ileo-tibiale è la condizione che scaturisce dall'infiammazione della banda di tessuto fibroso situata lungo l'esterno coscia e che decorre, sostanzialmente, dall'anca (cresta iliaca) fino alla porzione appena inferiore al ginocchio (condilo laterale della tibia).

La sindrome della bandelletta ileo-tibiale è una patologia da sovraccarico funzionale, cioè è frutto della continua ripetizione di un movimento che sollecita in modo improprio la banda di tessuto fibroso sopra descritta (che è poi la bandelletta ileo-tibiale).

Contusioni al Ginocchio in sede Laterale

Le contusioni al ginocchio in sede laterale sono infortuni della porzione esterna del ginocchio che non compromettono l'integrità delle strutture articolari, ma che sono comunque responsabili di dolore.

In genere, all'origine delle contusioni al ginocchio esterno ci sono cadute o colpi involontari che interessano direttamente il lato esterno dell'articolazione.

Il dolore al ginocchio esterno successivo a contusione rappresenta, nella maggior parte dei casi, una condizione di lieve rilevanza clinica.