Dolore alle Gambe: Cause, Sintomi e Rimedi

Generalità Shutterstock Il dolore alle gambe è un sintomo molto comune, che colpisce persone di ogni età. Solitamente, è dovuto a lievi traumi, crampi o affaticamenti muscolari o contratture. Meno frequentemente a cause più serie, in alcuni casi anche allarmanti, come fratture, artrosi, tendiniti, affezioni vascolari (claudicatio intermittens, insufficienza venosa, flebite), sofferenze di natura neurologica (ernia del disco, stenosi vertebrale), patologie delle ossa (tumori, spondilite anchilosante, osteoporosi ecc.). Le caratteristiche con cui il dolore alle gambe si manifesta variano in relazione alla causa; può essere: Acuto o cronico,

Lieve o molto intenso,

Continuo o intermittente,

A comparsa improvvisa o graduale,

Isolato o associato ad altri sintomi. Di solito, il dolore alle gambe non costituisce nulla di allarmante: con un po' di riposo si risolve velocemente.

Da alcuni segnali, tuttavia, è possibile capire se ci sono motivi validi per preoccuparsi: per esempio, se si presenta in associazione ad altri sintomi, se è persistente, se peggiora con l'attività fisica e/o se provoca risvegli notturni. Il trattamento varia in base alla causa; ecco perché, quando il dolore presenta caratteristiche preoccupanti, è importante sottoporsi a un iter diagnostico scrupoloso.

Cos'è Dolore alle Gambe: Cosa si intende? Il dolore alle gambe è un sintomo comune, che può essere dovuto a numerose cause, alcune più gravi di altre. Nel linguaggio comune, l'espressione "dolore alle gambe" fa riferimento a un dolore o un malessere localizzato in un punto dell'arto inferiore, ovverosia lungo il segmento anatomico che va dall'anca-gluteo al piede. È doveroso tuttavia precisare che, in anatomia, il termine "gamba" identifica il tratto di arto inferiore compreso tra ginocchio e caviglia. Questo articolo si occuperà di analizzare cause, caratteristiche e possibili rimedi del dolore alle gambe inteso come sintomo riferito lungo l'arto inferiore.

Sintomi Caratteristiche del Dolore alle Gambe Il dolore alle gambe può essere acuto, come nel caso di contusioni, crampi ma anche nelle flebiti, oppure cronico, come accade in presenza di tendiniti, borsiti ma anche nell'insufficienza venosa. Può essere lieve, come quando c'è un affaticamento muscolare, oppure molto intenso, come quando c'è una frattura importante. Il dolore potrebbe presentarsi in modo intermittente o continuo; è intermittente in presenza di condizioni come la claudicatio intermittens o l'insufficienza venosa, mentre è continuo quando è dovuto a una tendinite, una frattura o un'ernia del disco. Può comparire in modo improvviso, come dopo una frattura o uno strappo muscolare, oppure in modo graduale, come nel caso delle tendiniti o dell'insufficienza venosa. Alcune cause di dolore traggono beneficio dal riposo (fratture, crampi, claudicatio intermittens ecc.), altre invece no (es: i tumori ossei necessitano di cure specifiche). Il dolore alle gambe può essere isolato, come capita per esempio nelle sofferenze muscolari locali, oppure associato ad altri sintomi. Sintomi tipicamente associati a Dolore alle Gambe Rigidità articolare e deformità articolare , come per esempio nell'artrosi e nelle altre forme di artrite;

e , come per esempio nell'artrosi e nelle altre forme di artrite; Limitazione funzionale dell'arto, come per esempio nelle cause traumatiche;

dell'arto, come per esempio nelle cause traumatiche; Alterazione locale del colore della pelle , come si osserva per esempio nella claudicatio intermittens o nell'insufficienza venosa;

, come si osserva per esempio nella claudicatio intermittens o nell'insufficienza venosa; Rossore e gonfiore locale , come per esempio nella flebite;

e , come per esempio nella flebite; Formicolio, intorpidimento, debolezza muscolare e alterazioni della sensibilità, tutti a livello degli arti inferiori, come capita per esempio nell'ernia del disco.

Quando Preoccuparsi Dolore alle Gambe: Quando rivolgersi al Medico? In genere, il dolore alle gambe è un sintomo passeggero, dovuto a condizioni di scarsa rilevanza clinica e non particolarmente allarmanti. Quando preoccuparsi allora? Un dolore alle gambe merita approfondimenti medici, perché potrebbe essere la manifestazione di un disturbo di salute importante, quando: Persiste da diversi giorni, senza accennare a un miglioramento;

Si accompagna a sintomi quali gonfiore, rossore, alterazioni del colore della pelle, prurito, ispessimento cutaneo, febbre;

Rientra in quadro di sintomi neurologici lungo gli arti inferiori che comprende formicolio, intorpidimento, alterazioni della sensibilità cutanea e debolezza muscolare;

Peggiora con l'attività fisica;

Diviene più intenso nel corso della notte, tanto da disturbare il sonno.

Diagnosi Dolore alle Gambe: Come Riconoscere le Cause Il sintomo gambe dolenti merita un approfondimento diagnostico quando presenta le caratteristiche preoccupanti sopra riportate. In tali frangenti, si parte dall'anamnesi, ossia con domande relative a: Sede e caratteristiche del dolore;

Eventuali sintomi associati;

Fattori che peggiorano la sintomatologia e fattori che la attenuano;

Storia medica passata e presente del paziente;

Terapie farmacologiche in corso. Segue quindi l'esame obiettivo, cioè la verifica medica sul paziente, anche mediante test, di segni clinici rilevanti (gonfiore, rossore, alterazioni del colore della pelle, aumento del dolore durante un certo movimento ecc.). Infine, è probabile che trovino spazio test strumentali e, talvolta, anche esami di laboratorio su un campione di sangue.

Per quanto concerne i test strumentali, ecco quali potrebbero risultare utili ai fini diagnostici: Raggi X (per problematiche ossee);

Ecografia muscolo-tendinea (per disturbi muscolari e tendinei);

Ecocolordoppler degli arti inferiori (per problematiche vascolari);

Risonanza magnetica nucleare o TAC (per problematiche osteo-articolari, muscolari e nervose);

Elettromiografia e studi di conduzione nervosa (per ricerca di cause neurologiche).