Dolore al Fianco (Destro o Sinistro): Cause e Rimedi per Alleviarlo

Nella maggior parte dei casi, è dovuto a condizioni clinicamente non allarmanti, come lievi traumi al costato, l'affaticamento dei muscoli addominali o un eccesso di aria nella pancia ( meteorismo e aerofagia ).

Generalmente, non rappresenta nulla di allarmante; tuttavia, come si vedrà meglio più avanti, occorre precisare che talvolta questo sintomo può scaturire da condizioni clinicamente importanti, che meritano un consulto medico tempestivo e una cura appropriata.

Cause

Un dolore al fianco può essere riferito a destra o a sinistra.

Talvolta, il fatto che localizzi a destra o a sinistra rispecchia la sofferenza di uno specifico organo interno presente in quella parte del corpo (es: la cistifellea è a destra, pertanto un'affezione di quest'organo si manifesta con dolore a destra); altre volte, invece, dipende da una causa che potrebbe interessare il lato destro quanto il lato sinistro (es: le coste sono sia a destra che a sinistra, di conseguenza una loro frattura può avvenire sia su un lato che sull'altro).

In questo capitolo, l'articolo analizzerà velocemente le cause di dolore al fianco destro, le cause di dolore al fianco sinistro e, infine, le cause in comune tra il dolore a sinistra e il dolore a destra.

Dolore al Fianco Destro: le Cause

Condizioni che potrebbero manifestarsi con un dolore al fianco destro sono:

Dolore al Fianco Sinistro: le Cause

Condizioni che potrebbero manifestarsi con un dolore al fianco sinistro sono:

Dolore al Fianco Destro o Sinistro: le Cause

Le cause in comune tra il dolore al fianco destro e quello al fianco sinistro sono infortuni, affezioni, sofferenze, di organi e tessuti presenti tanto a destra quanto a sinistra del tronco.

Riguarderanno quindi coste, muscoli (intercostali e addominali), nervi periferici, reni, apparato gastrointestinale nel suo insieme, ovaie e tube di Falloppio (nella donna).

Traumi

Traumi violenti, contusioni e colpi al costato, ma alle volte anche semplice colpi di tosse, possono causare la frattura o l'incrinatura delle coste.

Il dolore al fianco che ne consegue è acuto e tende a peggiorare con la respirazione profonda e in occasione di starnuti.

I traumi sono cause comuni di dolore al fianco.

Cause muscolari

Un esercizio fisico molto intenso, specifico per la muscolatura addominale, può sovraccaricare questi muscoli; il risultato è un dolore diffuso, che interessa addome e fianchi, e che compare tipicamente a distanza di alcune ore dalla cessazione dell'attività.

Sebbene sia molto raro, sforzi eccessivi e violenti a carico del comparto addominale possono causare anche la lesione delle fibre muscolari.

L'affaticamento muscolare è una causa comune di dolore al fianco.

Cause gastrointestinali

Le cause gastrointestinali di dolore al fianco destro o sinistro sono numerose.

Senza dubbio, le più comuni sono aerofagia e meteorismo, due condizioni che si presentano con crampi dolorosi e che sono connesse perlopiù ad abitudini alimentari particolari.

In seconda battuta, si segnalano le intossicazioni alimentari, la stipsi (cioè la stitichezza) e la sindrome dell'intestino irritabile (o colon irritabile), una condizione, quest'ultima, non infiammatoria caratterizzata da un'alterazione della motilità intestinale.

Infine, meritano una citazione patologie gravi, capaci di sfociare in complicanze severe, quali il morbo di Crohn, la colite ulcerosa e l'occlusione intestinale.

Cause neurologiche

Una prima causa neurologica di dolore al fianco è la cosiddetta nevralgia intercostale, una sofferenza che interessa i nervi intercostali (sono i nervi che transitano tra costola e costale).

La nevralgia intercostale può insorgere a seguito di traumi al costato, compressioni nervose, interventi chirurgici, infezioni o anche per effetto della gravidanza.

Il dolore può presentarsi in modo acuto ed episodico oppure può essere sordo e costante.

Un'altra causa neurologica da segnalare è l'herpes zoster (o fuoco di Sant'Antonio), un'infezione che scaturisce dalla riattivazione del virus della varicella.

Questa patologia di natura infettiva rientra tra i fattori causali neurologici perché il virus che la causa presenta la peculiarità di rifugiarsi, dopo la prima esposizione, nei gangli sensitivi delle radici dorsali spinali, in attesa di condizioni a lui favorevoli per la riattivazione.

Il dolore al fianco rientra all'interno di un quadro clinico che comprende anche un'eruzione cutanea pruriginosa (sempre a livello del fianco), malessere generale, mal di stomaco, mal di testa, febbre, alterazione della sensibilità cutanea nell'area dolente.

Curiosità: perché l'herpes zoster colpisce i fianchi? L'herpes zoster si manifesta generalmente a livello dei fianchi perché è qui che localizzano di solito le aree cutanee (dermatomeri) collegate ai gangli sensitivi delle radici dorsali spinali scelti dal virus della varicella come luogo di rifugio.

Cause renali

Il dolore al fianco è anche un sintomo caratteristico di alcune diffuse patologie renali.

In particolare, si segnalano:

Infezioni alle vie urinarie (UTI) : dipendono solitamente dall'azione di batteri (es: E.Coli), che hanno raggiunto gli organi bersaglio (in genere uretra e vescica, ma alle volte anche ureteri e reni) per via ascendente (cioè risalendo le vie urinarie stesse) oppure per via ematica o linfatica.

In genere, le UTI si manifestano anche confebbre, dolore durante la minzione, necessità di urinare spesso.

: dipendono solitamente dall'azione di batteri (es: E.Coli), che hanno raggiunto gli organi bersaglio (in genere uretra e vescica, ma alle volte anche ureteri e reni) per via ascendente (cioè risalendo le vie urinarie stesse) oppure per via ematica o linfatica. In genere, le UTI si manifestano anche confebbre, dolore durante la minzione, necessità di urinare spesso. Calcoli renali e colica renale : sono piccoli aggregati di sali minerali, che possono rinvenirsi all'interno dei reni o degli ureteri.

In genere, costituiscono una patologia dolorosa quando sono di grandi dimensioni e/o quando riducono il calibro delle vie urinarie (colica renale): in questi casi, il dolore è molto intenso e può risultare talvolta perfino intollerabile.

Altri sintomi di calcoli renali sono nausea, vomito, sangue nelle urine, disuria, anuria.

e : sono piccoli aggregati di sali minerali, che possono rinvenirsi all'interno dei reni o degli ureteri. In genere, costituiscono una patologia dolorosa quando sono di grandi dimensioni e/o quando riducono il calibro delle vie urinarie (colica renale): in questi casi, il dolore è molto intenso e può risultare talvolta perfino intollerabile. Altri sintomi di calcoli renali sono nausea, vomito, sangue nelle urine, disuria, anuria. Pielonefrite: è l'infiammazione della pelvi renale (o bacinetto renale).

Esistente sia in forma acuta che in forma cronica, questa condizione è solitamente la conseguenza di infezioni batteriche preesistenti a carico dell'uretra (uretrite) o della vescica (cistite), che si sono diffuse fino ai reni per via ascendente lungo le vie urinarie stesse.

Il dolore derivante tende molto spesso a irradiarsi dal fianco verso la schiena e si aggiunge ad altri sintomi, tra cui: febbre, senso di malessere, vomito, ematuria, disuria, brividi, perdita di appetito, diarrea.

Il dolore al fianco dovuto a cause renali (dolore ai reni o male ai reni) ha la tendenza a irradiarsi verso la schiena; non a caso, chi ne soffre tende a descriverlo come un dolore al fianco posteriore.

Cause ginecologiche

Nella donna, il dolore al fianco può dipendere anche da condizioni ginecologiche, quali:

Altre Cause di Dolore al Fianco

Ulteriori altre cause di dolore al fianco sono: