Dolore al Fianco Sinistro: Cause e Rimedi

Generalità Shutterstock Il dolore al fianco sinistro è un sintomo comune, che nella maggior parte dei casi non è espressione di nulla di particolarmente allarmante.

Aerofagia, meteorismo, allenamenti molto intensi per i muscoli addominali e lievi contusioni ne rappresentano le cause principali; tuttavia, questo disturbo può essere anche la conseguenza di patologie di una certa rilevanza clinica, talvolta perfino di emergenze mediche, come per esempio i calcoli renali, rottura della milza, l'ingrossamento della milza, la pancreatite, il tumore del pancreas ecc.

Il dolore al fianco sinistro deve preoccupare quando è persistente, non accenna a migliorare e compare in combinazione ad altri sintomi sospetti.

Caratteristiche Dolore al Fianco Sinistro: Come si presenta? Le caratteristiche del dolore al fianco sinistro variano a seconda delle cause scatenanti.

Pertanto, prima di citare le cause, è opportuno vedere le tipologie principali di dolore al fianco sinistro: Dolore al fianco sinistro lieve e semplice.

Dolore al fianco sinistro acuto, che si manifesta in maniera improvvisa, istantanea.

Dolore al fianco sinistro che nasce come lieve, ma che poi si acutizza col trascorrere del tempo.

Dolore al fianco sinistro che assomiglia a crampi o spasmi.

Dolore al fianco sinistro prolungato e persistente, che cambia d'intensità.

Dolore al fianco sinistro cronico, che dura per mesi o anni.