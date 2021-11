Generalità

Il dolore al fianco destro è un sintomo che può contraddistinguere diverse condizioni, alcune clinicamente più importanti di altre.

Per quanto concerne la localizzazione precisa, una sensazione dolorosa al fianco destro può avere sede nella parte alta dell'addome (circa a livello delle ultime costole) o in quella inferiore (in basso, il limite è dato dalla cresta iliaca).

Per quanto riguarda le cause scatenanti, queste vanno dai semplici traumi con interessamento dei muscoli a condizioni morbose di una certa rilevanza clinica, come i calcoli biliari, l'appendicite, l'ulcera duodenale, i calcoli renali, la gravidanza ectopica, il morbo di Crohn ecc.

Individuare l'esatta origine di un dolore al fianco destro è fondamentale per la pianificazione di una terapia corretta.