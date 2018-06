Quando si parla di diagnosi di dolore dietro al ginocchio, l'oggetto di discussione è chiaramente l'individuazione della causa scatenante, ossia l'origine della sensazione dolorosa.

Fatta eccezione per i casi clinicamente meno gravi (per i quali non sempre serve rivolgersi a un medico), le ricerche volte a stabilire le ragioni di un preoccupante dolore dietro al ginocchio iniziano con un'inchiesta relativa ai sintomi associati e con un accurato esame obiettivo; quindi, proseguono con un'approfondita anamnesi; infine, terminano con la diagnostica per immagini, per la precisione con la risonanza magnetica al ginocchio.